Про простий та здоровий метод повідомили вчені Норвезького університету науки й технологій. Більше про дослідження та результати розповідаємо у нашому матеріалі.

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Як покращити сон

Команда вчених вивчила дані одного з норвезьких досліджень, у якому взяли участь 240 тисяч людей. Зокрема, вдалось проаналізувати анкети 34 357 учасників, середній вік яких становив більше ніж 51 рік. Тривало дослідження з 1984 року по 2018, тож за цей період вдалось простежити за багатьма серйозними віковими змінами респондентів.

Вияснилось, що 17% з опитаних мали значні проблеми зі сном, які потребували втручання фахівця. В процесі дослідження 5800 учасників вперше отримали ліки за рецептом. Одним з найпопулярніших у Великій Британії вважається препарат золпідем, який є снодійним та відпускається лише за рецептом.

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Під час прийому цих препаратів заборонено вживати кофеїн та алкоголь, а також вони та інші ліки цього спектра несуть велику загрозу для здоров'я, тому пацієнти часто стикаються з наступними побічними наслідками:

металевий присмак у роті або сухість;

втрата пам'яті (амнезія);

галюцинації;

марення;

почуття пригнічення або смутку.



Спорт покращить сон / Фото Pexels

Вчені виявили цікаву деталь. Для людей з проблемами сну корисним буде перегляд способу життя та зміна звичок. Тому вони рекомендують перед тим, як звертатись до лікаря за рецептом, спробувати налагодити здоровий цикл пробудження та сну і скористатись цим лайфхаком.

Ми помітили, що люди, які перебувають у кращому фізичному стані, мають менший ризик приймати снодійне, що відпускається за рецептом. Снодійні можуть мати серйозні побічні ефекти, і ви можете стати залежними від них. Наші результати підтверджують ідею, що покращення або підтримка фізичної форми може бути ефективною альтернативою для запобігання проблемам зі сном,

– зазначила доцентка Норвезького університету науки і технологій, докторка Лінда Ернстсен.

Цікаво, що для чоловіків цей спосіб покращення сну принесе більше користі на 15%. Тож у жінок зберігається більший ризик потреби в ліках. Для запобігання та усунення проблем зі сном варто також прокидатися та лягати спати щодня в один і той же час. Гарною звичкою також буде вимикання гаджетів за годину до сну.