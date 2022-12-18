У час аварійних та планових відключень світла, нестабільності та тривоги сон є розрадою для багатьох. Якщо ж з ним у вас є проблеми, то можуть допомогти певні гаджети. Порадами ділиться хронобіологиня Ольга Маслова.

До слова Чому блекаути можуть "вбити" наш сон і що з цим робити

Чи можна за допомогою гаджетів покращити сон

Для цього треба всього лиш відтворити у квартирі природню зміну освітлення. Вранці організм потребує багато яскравого та холодного світла, ввечері – тьмяного й теплого, а вночі воно має бути відсутнім або ж мінімальним.

Найкращим будильником для організму є світловий. За допомогою гаджетів можна налаштувати, щоб спеціальний світильник вмикався за 20 – 30 хвилин до необхідного часу пробудження й світив яскраво. У мозок надійде сигнал, що день розпочинається, і він почне готуватись до цього.



Яскраве холодне світло допоможе легко прокинутись / Фото Pexels

На допомогу також можуть прийти лампи зі змінами режимів освітлення, які можна налаштувати через застосунок згідно з вказаним вище добовим розподілом світла.

Якщо ж ви працюєте до ночі, налаштуйте лампи так, щоб за три години до сну вони світили неяскраво та тепло і поступово зменшували інтенсивність світіння. Мозок свій сигнал отримає і продукуватиме мелатонін, який вчасно схилить вас до сну,

– наголошує експертка.

Для по-справжньому хорошого й міцного сну необхідна суцільна темрява. Можна скористатись щільними шторами, вимкненням усіх нічників чи маскою для очей. Проте не забувайте про технології – штори з системою автоматичного розкриття стануть чудовим варіантом, якщо у вас завалялись кілька тисяч гривень.

Також рекомендовано не нехтувати нічним режимом гаджетів, який не подразнює сітківку ока й робить перегляд соцмереж менш привабливим.