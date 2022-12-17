Хронобіологиня Ольга Маслова розповіла, як блекаути впливають на організм і сон та як підтримувати здоров'я у такий непростий для усіх українців час.

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Як блекаути впливають на сон

Через раннє настання сутінок та брак освітлення вдома у вас може виникати бажання спати ледь не цілий день. І це нормально. Річ у тім, що вимкнення електрики збивають нормальну потрійну схему освітлення, до якої наш організм звик: рано та вдень – яскраве світло, ввечері – тьмяне й тепле, а вночі – відсутнє.

Наш біологічний годинник синхронізується, перш за все, з астрономічним, а не з соціальним часом (тим, що на годиннику), тому говорити про те, що лягати треба рівно о 22 годині, некоректно. Мозок дає сигнал продукувати мелатонін на основі інформації про зміну освітлення. І для нормального синтезу гормону цю інформацію він має отримати приблизно за три години до сну,

– пояснює Ольга Маслова.

Через те, що світловий день короткий, ми можемо захотіти спати раніше, адже у мозок поступає сигнал про фактичне завершення доби через тьмяне освітлення. Світло вмикають й організм знову "оживає". Для мозку такі зміни є доволі стресовими, що впливає, зокрема, на метаболічні й нейроендокринні процеси в організмі.



Організм потребує світла, щоб не спати / Фото Pexels

Наслідки можуть бути різними залежно від організму: зміни настрою, збільшення чи зменшення апетиту, поява зайвої ваги, загострення хронічних захворювань. Якщо блекаути й такий режим будуть протягом кількох місяців, то ми це переживемо, наголошує хронобіологиня.

Головне: спати 7 – 9 годин, які необхідні для відновлення організму. Не варто спати по 2 – 4 години кілька разів на добу. Це явище називають поліфазним сном, який не є рекомендований National Sleep Foundation – найавторитетнішою світовою організацією, яка вивчає сон. Якщо іншої можливості поспати немає, то підійде і цей варіант, проте не потрібно брати це за звичку.

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Як допомогти організму

Найкращим варіантом збереження одноблокового нічного сну буде дотримання звичного світлого дня. Тобто у певні часи доби вам потрібно отримувати необхідну кількість світла. Якщо у вас є зарядні станції чи генератори, не забувайте про домашнє освітлення – тьмяне й тепле ввечері.

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За можливості темряву вдома варто проміняти на кав'ярню чи коворкінг з хорошим освітленням та працювати там. Якщо ж є потреба щось зробити, а світло повернули лише вночі, не вмикайте його на максимум, щоб мозок не отримав сигнал про те, що варто прокидатись. Остання рекомендація – щоденні прогулянки, тривалістю 1 – 2 години, під час яких наш організм отримує порцію сонячного світла.