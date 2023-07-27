Дослідження показало, що низька фізична активність та куріння мали найбільший вплив на тривалість життя і були пов'язані з підвищенням ризику смерті приблизно на 30-45%.

До слова Пийте ці напої кожного ранку, щоб швидко втратити вагу

Стрес, пияцтво, погане харчування і погана гігієна сну були пов'язані приблизно з 20-відсотковим збільшенням ризику смерті.

Згідно з дослідженням, чоловіки, які застосовують усі вісім звичок у 40-річному віці, житимуть у середньому на 24 роки довше, ніж чоловіки, які не мають жодної з цих звичок, а жінки – ще на 21 рік.

Спілкування

Регулярне спілкування допомагає зменшити відчуття самотності. Воно загострює пам’ять, когнітивні навички, підвищує ваше відчуття щастя і благополуччя.

Фізична активність

Спорт – це чудодійні ліки, тому не варто про нього забувати. Дорослій людині варто займатися спортом щонайменше 150 хвилин на тиждень.



Спорт продовжує життя / Фото з Time

Відмовтеся від опіоїдів

Опіоїди – це надсильні знеболювальні препарати, які можуть викликати сильне звикання. До них належать такі препарати, як морфін, фентаніл і кодеїн.

Не куріть

Куріння є однією з основних причин смерті та хвороб у Великій Британії. Щороку близько 76 000 людей у Великій Британії помирають від куріння.

Багато інших живуть із виснажливими захворюваннями, пов'язаними з курінням, такими як рак, хвороби серця та діабет.

Не зловживайте алкоголем

За даними Drinkaware, надмірне вживання алкоголю може призвести до нещасних випадків і травм, уповільнення часу реакції та порушення прийняття рішень.

Хороший режим сну

Люди отримують заряд здоров'я від хорошого сну. Відомо, що дорослим необхідно від семи до дев'яти годин сну.



Подбайте про достатню кількість сну / Generations Home Care

Здорове харчування

Збалансована дієта є важливою частиною підтримання гарного здоров'я і може допомогти вам почуватися краще.

Вживайте в їжу найрізноманітніші продукти у правильних пропорціях. Намагайтеся з'їдати щонайменше п'ять порцій фруктів і овочів щодня.

Уникайте стресу

Стрес – це відчуття надмірного психічного або емоційного тиску. Спробуйте поговорити про свої почуття з другом, членом сім'ї або медичним працівником. Дихальні вправи та медитації можуть вас заспокоїти.