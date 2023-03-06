Допомогти впоратись із проблемами зі сном може система 10-3-2-1, якою поділився лікар Радж Каран. Що це за чудодійний рецепт, розповідаємо далі.

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Як система 10-3-2-1 покращує сон

Причин погіршення сну може бути чимало – стрес, депресія, гормональні порушення тощо. Боротись із такими серйозними проблемами варто разом із відповідними фахівцями. Але якщо все трішки простіше (шкідливі звички, раціон, робота, сім'я), то допоможе "самолікування". Запам'ятайте про систему 10-3-2-1.

Перше правило – не пити каву перед сном. Експерт переконаний, що це не можна робити за 10 годин до сну, адже саме стільки часу необхідно, щоб повністю вивести з організму кофеїн, який має тонізувальний ефект.



Ці правила допоможуть швидше заснути / Фото Pexels

Забудьте про ситне споживання їжі перед сном. Ніхто не змушує вас відмовлятись від харчування, просто робіть це не пізніше, ніж за три години до нічного відпочинку. Це допоможе уникнути печії та не псуватиме сон. Також не вживайте алкоголь у пізню добу.

За 2 години до сну необхідно розслабити свій мозок, відтак треба забути про роботу й повимикати усю техніку, яка може бути з нею пов'язана. А за 60 хвилин до того, як підете спати, відкладіть усі гаджети. Яскраве світло провокує вироблення мелатоніну, який відтерміновує ваш сон. Найкращий варіант у цей час – прочитати книжку.