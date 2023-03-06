Помочь справиться проблемами со сном может система 10-3-2-1, которой поделился врач Радж Каран. Что это за чудодейственный рецепт, рассказываем дальше.

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Как система 10-3-2-1 улучшает сон

Причин ухудшения сна может быть много – стресс, депрессия, гормональные нарушения и т.д. Бороться с такими серьезными проблемами следует вместе с соответствующими специалистами. Но если все немного проще (вредные привычки, рацион, работа, семья), то поможет "самолечение". Запомните систему 10-3-2-1.

Первое правило – не пить кофе перед сном. Эксперт убежден, что это нельзя делать за 10 часов до сна, ведь именно столько времени необходимо, чтобы полностью вывести из организма кофеин, обладающий тонизирующим эффектом.



Эти правила помогут быстрее заснуть / Фото Pexels

Забудьте о сытном потреблении пищи перед сном. Никто не заставляет вас отказываться от питания, просто делайте это не позже чем за три часа до ночного отдыха. Это поможет избежать изжоги и не будет портить сон. Также не употребляйте алкоголь в поздние сутки.

За 2 часа до сна необходимо расслабить свой мозг, следовательно, нужно забыть о работе и отключить всю технику, которая может быть с ней связана. А за 60 минут до того, как отправитесь спать, отложите все гаджеты. Яркий свет провоцирует выработку мелатонина, который откладывает ваш сон. Лучший вариант в это время – прочесть книгу.