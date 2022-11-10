Регулярні заняття спортом може спонукати вас харчуватися здоровіше та зменшити стрес, який часто призводить до емоційного переїдання. Кількість спалених калорій під час вправ залежить від вашої ваги, але вказаний час призначений для людини з вагою 63 кілограми.

Як щодо того 500-калорійного шматочка чизкейка? Для того, щоб спалити його, знадобиться 1 година пробіжки на біговій доріжці зі швидкістю 8 кілометрів на годину.

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Скільки калорій містять популярні солодощі та як їх спалити

Шоколадний батончик: 210 калорій

Не можете встояти перед ласощами в супермаркеті? Приблизно 13 хвилин підйому по сходах спалять калорії, що містилися в батончику. Але не всі вони однакові. Є батончики зі значно вищою калорійністю. Прочитайте етикетку та вирахуйте свій час.

Лате: 260 калорій

Мовиться про лате середнього розміру з цукром, навіть якщо із знежиреним молоком. Ці калорії можна спалити за 30 хвилин їзди на велосипеді. За 1 годину помірних тренувань з обтяжувачами або силових тренувань можна досягти приблизно такого ж результату.

Маленький шматочок торта: 312 калорій

Важко встояти перед святковим шматочком торта з липкою глазур'ю. День народження, річниця весілля, робочі посиденьки – рано чи пізно цей солодкий кондитерський виріб потрапить у вашу тарілку.

Шматок торта вагою 85 грамів можна спалити, зашнурувавшись у туристичні черевики: приблизно 50 хвилин походу на свіжому повітрі. Є і простіший варіант: попрацювати з газонокосаркою від 45 хвилин 1 до години.

Маленький шматочок торта слід спалювати близько 1 години / Фото Unsplash

Невеличка порція морозива: 392 калорії

Вам знадобиться майже 75 хвилин заняття спінінгом, щоб спалити калорії маленького морозива, Якщо ви надаєте перевагу роботі навколо дому, то прибирайте протягом такого ж часу.

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