Безлад може дуже швидко перетворитися на, здавалося б, нездоланну проблему. Проте розв'язати її простіше, ніж ви могли би подумати. Порадами про те, як це зробити, поділилася експертка з організації будинку Морган Нолл.

Цікаво Ось як легко почистити плиту: жир і плями точно зникнуть

Позбудьтеся речей, якими ви не користуєтеся

Ви будете здивовані тим, наскільки ж у вашому домі багато речей, які вам насправді не потрібні. І це може бути досить складним завданням, та вам дійсно потрібно позбутися усього мотлоху, який ви роками зберігаєте у квартирі.

Ретельно перегляньте усі ящики, шафи та інше місця, де ви зберігаєте речі, які не знаєте, куди подіти, та відсортуйте ті, якими ви не користувалися жодного разу за останні пів року – це може свідчити про те, що вони насправді лише займають місце у вашій домівці.

Використовуйте вертикальний простір

Якщо вам здається, що у квартирі надто мало місця і в неї нічого не влазить, вам варто подумати над використанням усього доступного вертикального простору. Це може бути простіше, ніж вам здається – причепіть додаткові гачки до бокової та задньої стінки шафи, внутрішньої частини дверей чи навіть до стін.

Додавання більшої кількості полиць також може вирішити вашу проблему.



Полиці та шафи можуть додати більше простору у квартирі / Фото Pexels

Використовуйте кошики та контейнери

Ця порада буде корисна для тих людей, в оселі яких є чимало дрібничок чи невеликих предметів. Для того, щоб вони виглядали охайно та не займали надто багато місця, ви можете покласти їх у контейнери чи кошики. Переконайтеся, що уся ваша електроніка, зарядні пристрої та дроти також складені в одному місці.

Ви можете впорядкувати різні предмети за категоріями, і будете здивовані тим, скільки місця зможете звільнити.

Дотримуйтеся графіка прибирання

Це може бути вкрай непростим, та саме регулярне прибирання допомагає підтримувати чистоту та порядок у домі. Втім, ви можете полегшити виконання домашніх справ, якщо зробите їх частиною своєї щоденної чи щотижневої рутини.

Окрім того, намагайтеся розбивати великі цілі на мінізавдання: наприклад, не робіть все прибирання за один раз, натомість кожного дня прибирайте по одній кімнаті. Так ви будете витрачати менше часу та легко досягнете чистої і охайної оселі.