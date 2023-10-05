Беспорядок может очень быстро превратиться в, казалось бы, непреодолимую проблему. Однако решить его проще, чем вы могли бы подумать. Советами о том, как это сделать, поделилась эксперт по организации дома Морган Нолл.

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Избавьтесь от вещей, которыми вы не пользуетесь

Вы будете удивлены тем, насколько же в вашем доме много вещей, которые вам действительно не нужны. И это может быть достаточно сложной задачей, и вам действительно нужно избавиться от всего хлама, который вы годами храните в квартире.

Тщательно просмотрите все ящики, шкафы и другие места, где вы храните вещи, которые не знаете, куда девать, и отсортируйте те, которыми вы не пользовались ни разу за последние полгода – это может свидетельствовать о том, что они на самом деле только занимают место в вашем доме.

Используйте вертикальное пространство

Если вам кажется, что в квартире слишком мало места и в нее ничего не влезает, вам следует подумать над использованием всего доступного вертикального пространства. Это может быть проще, чем вам кажется – прицепите дополнительные крючки к боковой и задней стенке шкафа, внутренней части двери или даже к стенам.

Добавление большего количества полок также может решить вашу проблему.



Полки и шкафы могут добавить больше пространства в квартире / Фото Pexels

Используйте корзины и контейнеры

Этот совет будет полезен тем людям, в доме которых есть немало мелочей или небольших предметов. Чтобы они выглядели аккуратно и не занимали слишком много места, вы можете положить их в контейнеры или корзины. Убедитесь, что вся электроника, зарядные устройства и провода также сложены в одном месте.

Вы можете упорядочить разные предметы по категориям, и будете удивлены тем, сколько места сможете освободить.

Соблюдайте график уборки

Это может быть крайне непростым, и сама регулярная уборка помогает поддерживать чистоту и порядок в доме. Впрочем, вы можете облегчить выполнение домашних дел, если сделаете их частью своей ежедневной или еженедельной рутины.

Кроме того, старайтесь разбивать большие цели на минизадачу: например, не делайте всю уборку за один раз, вместо этого каждый день убирайте по одной комнате. Так вы будете тратить меньше времени и легко достигнете чистого и опрятного дома.