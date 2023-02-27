Помилково какао вважають дитячим напоєм та часто відмовляють собі у насолоді та можливих перевагах. А дарма, адже це чудове джерело білків, калію, цинку, клітковини, заліза, магнію, фосфору та інших поживних речовин.
Цікаво Ця спеція поверне колір чорним речам: що додати у барабан
Все про користь какао
Завадити швидкому старінню та зношенню клітин може цей солодкий та смачний напій. Все завдяки вмісту антиоксидантів, які впливають на тривалість життя. У боротьбі з віковими захворюваннями мозку допоможуть поліфеноли, що є у складі. Вони покращують кровообіг у мозок, що сприяє покращенню пам'яті та стимулює роботу органу.
Цей солодкий шоколадний напій рекомендують також школярам, студентам та тим, хто виконує розумову роботу. Особливо варто звернути увагу на какао людям старше 50 років, адже це смачна та якісна профілактика хвороби Альцгеймера.
Какао корисне для здоров'я / Фото Unsplash
Вплине какао і на ваш настрій, а точніше, вміло його покращить. Все через вміст дофаміну – гормону задоволення. А вживання напою під час кашлю покращить термообмін та полегшить симптоми захворювання.
Зазначимо, що продукт є цілком безпечним для людей з акне, адже він не впливає на висипання. Навпаки, антиоксиданти какао будуть ефективно захищати шкіру від надмірного ультрафіолету і запобігатимуть старінню. Цей продукт можна не лише споживати, але й додавати у маски для обличчя.
Як вживати какао, щоб отримати максимальну користь для здоров'я:
- Обираємо якісний продукт в супермаркеті: для цього зверніть увагу на склад на упакуванні: якісне какао не повинне містити сухого молока, цукру чи інших домішок.
- Вживаємо продукт не лише як напій, аби збільшити його присутність у раціоні: додайте какао у каші та пудинги, смузі, домашні цукерки та енергетичні батончики з бананів, фініків і горіхів.
- Рекомендована добова доза какао – мінімум 2,5 грами какао-порошку або 10 грамів чорного несолодкого шоколаду.