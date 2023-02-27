Помилково какао вважають дитячим напоєм та часто відмовляють собі у насолоді та можливих перевагах. А дарма, адже це чудове джерело білків, калію, цинку, клітковини, заліза, магнію, фосфору та інших поживних речовин.

Цікаво Ця спеція поверне колір чорним речам: що додати у барабан

Все про користь какао

Завадити швидкому старінню та зношенню клітин може цей солодкий та смачний напій. Все завдяки вмісту антиоксидантів, які впливають на тривалість життя. У боротьбі з віковими захворюваннями мозку допоможуть поліфеноли, що є у складі. Вони покращують кровообіг у мозок, що сприяє покращенню пам'яті та стимулює роботу органу.

Цей солодкий шоколадний напій рекомендують також школярам, студентам та тим, хто виконує розумову роботу. Особливо варто звернути увагу на какао людям старше 50 років, адже це смачна та якісна профілактика хвороби Альцгеймера.



Какао корисне для здоров'я / Фото Unsplash

Вплине какао і на ваш настрій, а точніше, вміло його покращить. Все через вміст дофаміну – гормону задоволення. А вживання напою під час кашлю покращить термообмін та полегшить симптоми захворювання.

Зазначимо, що продукт є цілком безпечним для людей з акне, адже він не впливає на висипання. Навпаки, антиоксиданти какао будуть ефективно захищати шкіру від надмірного ультрафіолету і запобігатимуть старінню. Цей продукт можна не лише споживати, але й додавати у маски для обличчя.

Як вживати какао, щоб отримати максимальну користь для здоров'я: