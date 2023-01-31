Супи – чудова їжа, яка допоможе вам залишатись завжди зволоженими, а правильний склад навіть пришвидшить схуднення.
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Які овочі додати у зимовий раціон
Квасоля Гарбанцо
Квасоля – перший у списку і головний продукт, який повинен опинитись у вашому раціоні. Вона наповнена клітковиною та білком. Перший компонент є обов'язковим, адже сприяє травленню. У пригоді стане консервована альтернатива, яка швидше готується і зберігає у собі корисні елементи. Шукайте на баночці позначку "без додавання солі", щоб вберегти організм від затримки рідини.
Ви навіть можете замінити м'ясо або курку в рагу на квасолю гарбанцо для рослинної їжі! Я прихильно ставлюся до квасолі гарбанцо, тому що вона моя улюблена. Але всі боби містять однакові переваги клітковини та білка. Ви можете використовувати будь-яку квасолю, яку любите,
– зазначає Мелані Бетц.
Кукурудза
Додайте кукурудзу у раціон / Фото Pexels
Ще один продукт, який стане чудовим доповнення для вашого супу чи рагу – кукурудза. Попри велику кількість вуглеводів, що робить її рекордсменкою серед інших овочів, вона має корисні елементи, які потрібні вашому тілу взимку. У складі також чимало клітковини. Тож ще з літа варто заморозити пакетик кукурудзи для супу чи рагу і доповнювати страву користю та солодким смаком.
Кабачок
Кабачок став відомим завдяки вмісту особливої клітковини, яка називається "нерозчинною". Вона стане відкриттям для людей, які мають схильність до рідких випорожнень. Експертка з харчування рекомендує нарізати гарбуз кубиками, варити та додавати в улюблені страви. Потішить фігуру і низький вміст жиру.
Ви можете насолоджуватися всіма цими овочами разом в одному супі або додати лише один до свого улюбленого для додаткової поживності,
– підсумовує Мелані Бетц.