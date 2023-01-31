Супи – чудова їжа, яка допоможе вам залишатись завжди зволоженими, а правильний склад навіть пришвидшить схуднення.

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Які овочі додати у зимовий раціон

Квасоля Гарбанцо

Квасоля – перший у списку і головний продукт, який повинен опинитись у вашому раціоні. Вона наповнена клітковиною та білком. Перший компонент є обов'язковим, адже сприяє травленню. У пригоді стане консервована альтернатива, яка швидше готується і зберігає у собі корисні елементи. Шукайте на баночці позначку "без додавання солі", щоб вберегти організм від затримки рідини.

Ви навіть можете замінити м'ясо або курку в рагу на квасолю гарбанцо для рослинної їжі! Я прихильно ставлюся до квасолі гарбанцо, тому що вона моя улюблена. Але всі боби містять однакові переваги клітковини та білка. Ви можете використовувати будь-яку квасолю, яку любите,

– зазначає Мелані Бетц.

Кукурудза



Додайте кукурудзу у раціон / Фото Pexels

Ще один продукт, який стане чудовим доповнення для вашого супу чи рагу – кукурудза. Попри велику кількість вуглеводів, що робить її рекордсменкою серед інших овочів, вона має корисні елементи, які потрібні вашому тілу взимку. У складі також чимало клітковини. Тож ще з літа варто заморозити пакетик кукурудзи для супу чи рагу і доповнювати страву користю та солодким смаком.

Під час лікування запального процесу краще обирати препарати на основі натуральних компонентів. Детальніше про перевірені засоби читайте тут.

Кабачок

Кабачок став відомим завдяки вмісту особливої клітковини, яка називається "нерозчинною". Вона стане відкриттям для людей, які мають схильність до рідких випорожнень. Експертка з харчування рекомендує нарізати гарбуз кубиками, варити та додавати в улюблені страви. Потішить фігуру і низький вміст жиру.

Ви можете насолоджуватися всіма цими овочами разом в одному супі або додати лише один до свого улюбленого для додаткової поживності,

– підсумовує Мелані Бетц.