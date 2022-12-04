Регулярні офтальмологічні огляди – це лише один із багатьох способів покращити зір і запобігти травмам або хворобам, які можуть зашкодити вашому зору. Продовжуйте читати, щоб дізнатися про інші способи покращення зору.

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Що допоможе покращити зір

Споживайте достатню кількість основних вітамінів і мінералів

Вітаміни A, C і E, а також цинк містять антиоксиданти, які можуть допомогти запобігти дегенерації жовтої плями. Це стан, при якому макула — частина ока, яка контролює центральний зір — погіршується.

Що варто їсти:

морква;

броколі;

шпинат;

полуниця;

солодка картопля;

цитрусові.

Продукти, багаті омега-3 жирними кислотами, такі як лосось і насіння льону, також рекомендую їсти для покращення здоров’я очей.

Вживання моркви покращить зір / Фото Unsplash

Не забувайте про каротиноїди

Кілька інших поживних речовин також є ключовими для покращення зору. Серед них лютеїн і зеаксантин, які є каротиноїдами, що знаходяться в сітківці ока. Їх можна знайти в листових зелених овочах, броколі, цукіні та яйцях.

Лютеїн і зеаксантин також можна приймати у формі добавки. Ці каротиноїди допомагають захистити макулу, покращуючи щільність пігменту в цій частині ока та поглинаючи ультрафіолетове та синє світло.

Дотримуйтесь правила 20 – 20 – 20

Ваші очі інтенсивно працюють протягом дня, і час від часу їм потрібна перерва. Напруга може бути особливо сильною, якщо ви довго працюєте за комп’ютером. Щоб зменшити напругу, дотримуйтеся правила 20 – 20 – 20.

Це означає, що кожні 20 хвилин ви повинні відпочити від монітора й дивитися кудись на відстані 6 метрів протягом 20 секунд.

Припиніть палити

Ви знаєте, що куріння шкодить легеням і серцю, не кажучи вже про волосся, шкіру, зуби та майже будь-яку іншу частину тіла. Це також стосується ваших очей. Куріння різко підвищує ризик розвитку катаракти та вікової макулярної дегенерації.

На щастя, ваші очі можуть почати одужувати протягом перших годин після відмови. І чим довше ви будете уникати сигарет, тим більше користі отримають ваші кровоносні судини, а запалення в очах зменшиться.

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