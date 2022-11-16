Ці кроки дозволять вам знову закохатись у фізичні навантаження та дозволяють тримати себе у формі цілий рік.

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Формуємо чітку мету

Спорт – це не лише про гарне тіло, а й здоров'я та емоційний стан. Під час навантажень трапляється викид гормонів радості, які дозволяють почуватись легко та додають наснаги. Звісно після першого походу в зал чи домашнього тренування відчути бажане задоволення складно, адже вашому організму потрібен час, щоб опрацювати новий досвід.

Щоб легше прожити цей початковий стресовий період, придумуйте собі чітку ціль або ж обирайте спортивні інтерактиви із додатковими заохоченнями, які дозволяють побачити результати та створять атмосферу змагання.

Тренування – час для перезавантаження

Фізичні вправи не повинні бути для вас додатковим тягарем у списку справ. Розглядайте їх, як можливість відірватися від робочих буднів та розвіятись. Це дозволить знизити загальну психологічну напругу та краще концентрувати увагу на тілі.

Пам'ятаємо про регулярність



Регулярність важливіша за тривалість / Фото Pexels

Ви можете обрати танці, тренажерний зал, йогу, басейн чи інший вид навантажень. Головним фактором впливу у цьому процесі буде періодичність. Для людини із середнім рівнем фізичної підготовки достатньо 2 – 3 заняття в тиждень по 1,5 – 2 години. Коли тренування стануть позитивною складовою вашої буденності, вам буде значно простіше.

Що таке біорегуляційний підхід у лікуванні та коли він може працювати краще, ніж протокольна терапія: дізнайтесь про здоровий підхід до лікування захворювань тут.

Обираємо кілька активностей

Все з часом набридає, тож і одноманітні тренування можуть стати не надто цікавими. Для цього рекомендуємо залучати нові фізичні активності чи види спорту. Абонемент у фітнес-клуб, де можна відвідувати різні групи, танці, які дозволяють експериментувати зі стилями, чи заспокійлива йога, яку можна поєднувати із тренажерним залом. Комфортна різноманітність – це ще одне джерело задоволення для нашого мозку.