Протягом осінньо-зимового сезону люди часто схильні хворіти. Зробити менш помітними та не такими надокучливими нежить і кашель може правильна поза у ліжку.

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Як не варто спати при застуді

Чи звертали ви коли-небудь увагу, що застуда набуває більших масштабів, коли ви лягаєте у ліжко. Експерт зі сну Джеймс Лейнхардт вважає, що це пов`язано із силою тяжіння, яка ускладнює роботу дихальних шляхів, що значно краще функціонують, коли ви стоїте або сидите.

Саме тому Джеймс закликає уникати сну на спині під час хвороби. Ця поза може посилити симптоми застуди через тиск, якого зазнає дихальна система. Зокрема, така позиція може погіршити нежить, адже потік повітря через ніс ускладнюється.

Є докази того, що лежання на боці під час сну покращує потік повітря через дихальні шляхи порівняно з лежанням обличчям догори. Якщо у вас є слиз у грудях, лежачи на боці, це допоможе його вивести, оскільки ви легше зможете відкашлятись, – пояснює фахівець.



Як краще спати під час хвороби / Фото Pexels

Сон на боці особливо спростить життя людям з нежитем та тим, хто схильний до хропіння.

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Експерт також закликає спати під нахилом, який можна зробити за допомогою великої подушки або підперши матрац книгами чи іншими предметами. Це поверне тіло у майже сидяче положення, що також покращить сон та полегшить симптоми застуди.