Бажано приблизно раз на місяць проводити ретельне очищення холодильника, щоб зменшити ризик забруднення їжі. У процесі ви повинні вимити полиці, прибрати розлиті продукти та викинути все, що протерміноване або те, що більше не будете споживати.

Розповідаємо, як покроково прибрати холодильник, щоб це було швидко та ефективно.

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Як помити холодильник

Дістаньте всі продукти

Це значно спростить очищення вашого холодильника, оскільки таким чином ви зможете дістатися до будь-якого куточка чи щілини, які могли б навіть не помітити.

Корисна порада – запланувати очищення холодильника на день, коли там не буде надто багато їжі. Наприклад, це може бути безпосередньо перед вашою щотижневою поїздкою за продуктами.

Відмовтеся від зіпсованих продуктів

Це особливо важливо, і це слід робити регулярно. Таким чином ви уникнете забруднення ще свіжих продуктів. Майте на увазі, що мікроби з протермінованих продуктів можуть поширитися на інші полиці холодильника та зіпсувати інші продукти.

Викиньте їх у смітник. Переконайтеся, що ви робите це в герметичному пакеті, щоб запобігти витоку або поширенню цвілі.

Перевірте продукти й викиньте зіпсовані / Фото Unsplash

Зніміть полиці та інші висувні предмети й помийте їх

Наповніть велику миску з теплою водою. Додайте трохи засобу для миття посуду і залиште предмети намочуватися.

Якщо ви помітили, що вони дуже брудні, то можете замочити їх у суміші харчової соди та води. У вашому розчині має бути 2 столові ложки харчової соди на літр теплої води.

Згодом потріть полиці та ящики м'якою щіткою або кухонною губкою. Якщо у вас скляні висувні полиці, не ставте їх під струмінь гарячої води, як тільки дістаєте з холодильника. Різка зміна температури зіпсує полиці.

Викладіть все на сушарку або кухонну стійку та залиште висохнути природним шляхом. Витріть сухою тканиною.

Очистьте холодильник всередині

Намагайтеся не використовувати жорсткі чи ароматизовані мийні засоби. Ваш холодильник більшу частину часу закритий, і їжа також може ввібрати запах.

Замість цього ви можете використовувати суміш теплої води та харчової соди. Вона розмочує залишки продуктів або розлиті речовини та нейтралізує неприємні запахи. Ви можете використовувати 2 столові ложки харчової соди на кожен літр теплої води.

Потім помийте середину вологою тканиною або губкою та протріть сухою тканиною, щоб завершити процес.

Очистьте гумовий ущільнювач дверцят

Використовуйте гарячу воду та м'який засіб для миття посуду. Протріть внутрішню частину ущільнювачів губкою, а тоді – чистою тканиною або паперовим рушником.

Якщо ви помітили крихти або глибоко в’ївся бруд, ви можете скористатися старою зубною щіткою та сумішшю оцту та води, щоб убити всі бактерії та мікроби, які може утримувати цей бруд. Ваша суміш повинна мати співвідношення води та оцту 2:1.

Помийте холодильник зовні

Очистьте дверцята, краї та верхню частину холодильника серветкою з мікрофібри, змоченою в теплій воді з м'яким мийним засобом. Почніть зверху і рухайтеся вниз, приділяючи особливу увагу ручкам.