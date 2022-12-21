Так вдалось дізнатись, як стрес пов'язаний з можливими серцевими захворюваннями, зокрема інсультом. Результати вас точно здивують.

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Яку загрозу для серця несе стрес

Інсульт – це стан, який потребує невідкладної медичної допомоги, адже виникає утруднення кровотоку, що може призвести до летальних наслідків. Спровокувати проблеми серцево-судинної системи може чимало факторів: погане харчування, малорухливий спосіб життя, супутні захворювання чи стрес. Останній чинник несе велику загрозу у відсотковому значенні, особливо коли набуває хронічної форми.

Експерти Канадського фонду серцево-судинних захворювань кажуть, що неконтрольований стрес призводить одразу появи кількох проблем зі здоров'ям: підвищує тиск, провокує появи хвороб серця, ожиріння та діабету. Тож тривожності стани будуть мати не лише психологічне підґрунтя: стрес змушує серце працювати інтенсивніше, через що зростає рівень цукру та жиру в крові.

Ці процеси, у свою чергу, можуть збільшити ризик утворення тромбів, які потраплять до серця чи мозку, спричиняючи серцевий напад чи інсульт,

– пояснюють фахівці.



Стрес призводить до інсульту / Фото Pexels

Вчені Університету Голвея вирішили підтвердити фатальний вплив кількох видів стресу на здоров'я та виявили, що вони можуть стати причиною смерті. У дослідженні взяло участь 26 000 людей. Вчені припускали, що стрес є передвісником інсульту, коли виходить за рамки контрольованого. Висновки дослідження це підтвердили. Ризик інсульту у людей, які пережили дві або більше стресові події, зростали на 31%.

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Учасники, які були у стані стресу, але відчували, що королюють ситуацію, мали значно менші ризики інсультів. Тож чим більший контроль факторів стресу, тим нижчі ризики нашкодити своєму серцю.

Нагадаємо, що серцеві захворювання є однією з головних причин втрати працездатності людей у світі. Саме профілактика інсульту має вирішальне значення. Вчені зазначають, що чим більше ми знаємо про захворювання, тим ефективніше можна знизити ризики.