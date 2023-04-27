Допомогти можуть спортивні тренування, але у комплексі з правильним лікуванням, яке призначили відповідні фахівці. Розповідаємо про це детальніше.

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Що допоможе позбутися наркотичної та алкогольної залежності

Науковці з Канади проаналізували 43 дослідження, які провели раніше, щодо програм лікування двох поширених видів залежності. Окрім стаціонарного лікування чи детоксикації під наглядом, у плані були ще різноманітні вправи.

Виявилось, що тренування позитивно впливали на процес відмови від алкоголю чи наркотиків. Найефективнішим був біг підтюпцем. Достатньо було займатись тричі на тиждень по 60 хвилин. Корисними були також йога, їзда на велосипеді, ходьба, силові вправи тощо.



Позбудьтесь алкогольної залежності / Фото Pexels

Зрештою, у 16 експериментах йшлось, що 75% учасників, які, окрім лікування, додатково займались фізичними вправами, відмовились від споживання психоактивних речовин або ж значно їх скоротили.

Співавтор огляду Флоренс Піше наголошує, що поєднання традиційного лікування з тренуваннями призводить до кращих результатів.

Лікування від вживання психоактивних речовин дуже часто зосереджене на психологічному здоров'ї. Фізичне здоров'я іноді відкладається убік,

– додає докторант.

Загалом варто відзначити, що хоч медицина і шукає варіанти розв'язання низки проблем, проте боротьба із залежністю вже тривалий час вважається одним із пріоритетних напрямів. Канадський аналіз дозволяє зробити ще крок вперед у цьому плані.