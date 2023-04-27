Помочь могут спортивные тренировки, но в комплексе с правильным лечением, которое назначили соответствующие специалисты. Рассказываем об этом подробнее.

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Что поможет избавиться от наркотической и алкогольной зависимости

Ученые из Канады проанализировали 43 исследования, проведенные ранее, по программам лечения двух распространенных видов зависимости. Кроме стационарного лечения или детоксикации под наблюдением в плане были еще разнообразные упражнения.

Оказалось, что тренировки оказывали положительное влияние на процесс отказа от алкоголя или наркотиков. Самым эффективным был бег. Достаточно было заниматься три раза в неделю по 60 минут. Полезны были также йога, езда на велосипеде, ходьба, силовые упражнения и т.д.



Избавьтесь от алкогольной зависимости / Фото Pexels

Наконец, в 16 экспериментах говорилось, что 75% участников, которые, кроме лечения, дополнительно занимались физическими упражнениями, отказались от потребления психоактивных веществ или значительно их сократили.

Соавтор обзора Флоренс Пише отмечает, что сочетание традиционного лечения с тренировками приводит к лучшим результатам.

Лечение от употребления психоактивных веществ часто сосредоточено на психологическом здоровье. Физическое здоровье иногда откладывается в сторону,

– добавляет докторант.

В целом следует отметить, что хоть медицина и ищет варианты решения ряда проблем, однако борьба с зависимостью уже долгое время считается одним из приоритетных направлений. Канадский анализ позволяет сделать еще шаг вперед в этом отношении.