Після свят може з'явитись целюліт, хтось не зможе позбутись набряків, а інші боятимуться ставати на ваги. Проте своє тіло можна легко повернути в тонус і не помітити наслідків взагалі.

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Як повернути тіло у норму після Великодня

Відома українська експертка зі здоров'я Уляна Вернер поділилась кількома порадами, як варто харчуватись після свят. Перш за все, важливо старатись пити велику кількість води, особливо якщо вживали алкоголь.

В українців часто ламаються столи, особливо під час Великодня. Відмовтесь від думки, що потрібно з'їсти все, що приготували, адже воно зіпсується. Це своєрідне питання пріоритетів – для вас важливіше ваше тіло чи недоїдена, наприклад, паска?

Будьте обережні з їжею на Великдень / Фото Pexels

Більшість звикли наїдатись на тиждень вперед. Проте важливо обмежувати кількість вживання солодкого, зокрема й паски, алкоголю та навіть фруктів. Дайте можливість шлунково-кишковому тракту відновитись після святкування.

Звісно ж, рухайтесь якомога більше. Використовуйте будь-який вільний час для найменшої фізичної активності – виходьте на прогулянку з друзями чи сім'єю, проведіть тренування, побігайте.

Допоможе повернутись у тонус і нормалізація сну. Часто після свят збивається режим, через це може набрякати обличчя. Намагайтесь засинати до опівночі, а також прокидатись в один і той самий час вранці.