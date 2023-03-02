На допомогу вам прийдуть дешеві та прості засоби, які ви легко можете знайти в себе на кухні. Що поставити у холодильник, аби позбутись запаху, розповідаємо далі.

Цікаво Як відмити гумку у холодильнику: дешевий засіб, який точно є вдома

Сода

З проблемою неприємного запаху часто стикаються саме влітку, коли холодильник буквально перезавантажений продуктами. Найпростіший засіб, який може стати в пригоді як під час прання, так і у боротьбі з неприємним запахом. Для цього достатньо розчинити кілька столових ложок порошку у склянці води та поставити на нижню полицю холодильника.

Спосіб зберігання їжі в холодильнику також дуже важливий. Наприклад, сир і нарізку завжди слід накривати та загортати, щоб вони не поширювали неприємні запахи по холодильнику.



Це допоможе боротись із неприємними запахами / Фото Pexels

Лимон

Для цього продукту у нас є два варіанти застосування. Ви можете вичавити трохи лимонного соку на мокру губку і протерти полиці холодильника. Це допоможе ефективно позбутись запаху м'яса, риби або ліків. Можна також розрізати фрукт на дольки та залишити на полицях. Це слугуватиме гарним ароматизатором.

Активоване вугілля

Для розв'язання популярної проблеми можете застосувати не менш популярний абсорбент. Вам знадобиться 20 – 50 таблеток. Їх ретельно подрібнюємо, висипаємо порошок у тарілку та залишаємо у холодильнику. Активоване вугілля вбере усі запахи.