Жахіття вночі сняться не просто так, вони завжди мають глибоке психологічне підґрунтя, вивчити яке варто. Річ і тім, що "погані сни" заважають вам повноцінно відновитись, а організму – відпочити. Чи є можливість позбутись жахіть, розповідаємо далі.

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Чи можливо побороти нічні кошмари

Повторювані сни чи кошмари – не є розладом. Це природній, хоч і дуже малодосліджений процес нашого організму. Проте якщо ці два фактори зійдуться воєдино, буде кошмарний розлад (КР). Під час нього людина бачить жахи майже завжди, коли засинає. Це впливає на активність, стан і продуктивність вдень.

Для діагностування КР, потрібно відповідати кільком критеріям:

часті появи кошмарів;

втрата пильності та орієнтації після пробудження;

погіршення самопочуття;

жахи не пов'язані з вживанням ліків, психоактивних речовин чи з психічними проблемами.

Переважно кошмарний розлад не потребує лікування і зникає доволі швидко. Але якщо ситуація повторюється, варто звертатись до фахівців. Це може бути звичайна психотерапія, яка допоможе віднайти та "знешкодити" джерело тривоги.



Що робити з кошмарами / Фото Pexels

Також зараз лікарі активно досліджують можливості образно-репетиційної терапії (ОРТ): людина намагається змінити кінцівку своїх кошмарів на хепі-енд. Ці сюжети треба собі пригадувати перед сном, щоб мозок налаштувався на позитив. Зазвичай двох тижнів терапії достатньо.

Нещодавно з'явилось дослідження, яке показало нові успіхи в ОРТ. Вчені взяли 36 людей з постійними кошмарами і поділили їх на 2 групи. Перша використовувала лише метод переписування сну з позитивним кінцем, друга, окрім цього, ще слухала фортепіанний акорд C69 кожні десять секунд. Цей звук провокував щасливіше завершення сну.

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За два тижні кількість кошмарів першої групи учасників впала з 2,58 на тиждень до 1,02, а у другої – з 2,94 до 0,19. Зниження фіксували навіть через три місяці після "процедур". Експеримент ще потребує додаткових досліджень, але вже демонструє потенціал для боротьби з кошмарним розладом.