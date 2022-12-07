Часто у людей, які пережили травматичні події, страх стає хронічним відчуттям та добряче псує якість життя. Все через серотонін, який передає сигнали про розвиток страху та тривоги.

Цікаво Чому виникає біль у суглобах та як з ним боротись

Як стати безстрашним

Нервова система деяких людей особливо чутлива до стресових травматичних подій, тож подібний досвід може набути хронічної форми, яку ще називають посттравматичним стресовим розладом. Німецькі дослідники вирішили попрацювати із реакцією на зовнішні подразники, аби мати змогу зменшити її інтенсивність.

Група вчених з Рурського університету Бохума вирішила дослідити роль серотоніну, для чого використала генетично модифікованих мишей, у яких був відсутній цей стресовий рецептор, який ще носить наукову назву 5-HT2C. Протягом доби мишей вчили реагувати на певний звук, як неприємний подразник. Вже наступного дня під час відтворення звуку гризуни завмирали, демонструючи реакцію страху.

Чим харчується імунна система: ви можете допомогти їй працювати краще. Розповідаємо, як це зробити, у нашому матеріалі.



Людина може стати безстрашною / Фото Pexels

Після цього вчені ще кілька разів вмикали звуки, але цього разу не створювали додаткові електричні подразники. Миші, які були генетично модифіковані, набагато швидше зрозуміли, що сам лише звук не несе загрози. Натомість інші гризуни, у яких був рецептор серотоніну, ще тривали час відчували страх.

У модифікованих мишей ми вперше виявили підвищену базальну активність у певних серотонін-продукуючих клітинах дорсального ядра шва. На наступному етапі ми показали, що відсутність рецептора також змінює активність нейронів у двох суб'ядрах BNST, що в кінцевому підсумку допомагає позбутись страху,

– пояснює авторка дослідження Сандра Зюсс.

До теми Стрес – це вирок: постраждає орган, про який ви не підозрювали

Висновки можуть бути новим поштовхом до створення унікальних антидепресантів, які б впливали на ці частини мозку, але не пригнічували чутливість до серотоніну, як це роблять чимало сучасних препаратів.