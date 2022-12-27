Якщо жоден бальзам не рятує, а змиритись з дискомфортом у зимовий період не готові, спішимо потішити корисними порадами.

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Як забути про сухість губ

Головне – зволоження

Якісне та правильне зволоження – це вже половина справи на шляху до м'яких та здорових губ. Цей процес передбачає як зовнішню турботу, так і внутрішню. Часто проблемою отеплювального сезону стає пересушене повітря у приміщеннях. Відсутність потрібної вологи може стати причиною, тож варто запастись зволожувачем, або ж замінити його підручними матеріалами.

Не забувайте про вживання води та постійно зволожуйте шкіру за допомогою бальзамів та кремів, які допомагають втримувати вологу. Шукайте засоби, які містять у складі бджолиний віск, масло ши та гліцерин, вони допоможуть максимально наситити шкіру необхідними компонентами.

Уникайте агресивних інгредієнтів



Уникайте покусування губ / Фото Pexels

Якісне зволоження – це не лише про те, що варто включити, але й про те, чого не варто робити. Вологу зі шкіри можуть "красти" чимало інгредієнтів, про які ви навіть не підозрюєте. Зокрема, погіршити ситуацію може гаряча вода під час очищення обличчя або миття рук. Для доглядових процедур краще обирати теплу або ж прохолодну воду. Уникайте також механічного пошкодження губ, тобто покусування, адже небажані тріщини будуть з'являтись значно швидше. Мінімізувати у доглядовій лінійці також варто засоби, що містять у складі спирт та інші агресивні інгредієнти, адже це сушить шкіру.

Сонцезахисний крем важливий

Якщо ви звикли ховати сонцезахисний крем після літнього сезону, не рекомендуємо цього робити. Ваша шкіра все ще піддається впливу ультрафіолетового випромінювання навіть у похмурий день. Річ у тім, що УФ-промені проникають навіть крізь хмари. Обирайте фактор захисту 30 або вище та наносьте поверх зволожувального крему.