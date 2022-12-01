Якщо про негативний вплив стресу на серцево-судинну систему та тиск знає багато хто, то про цей орган ви точно не здогадувались.

Цікаво Побутові травми: які вони бувають та як надати першу допомогу

Як стрес впливає на зір

Виявили негативні зв'язки між стресом та очима вчені Каліфорнійського університету. Команда вчених під керівництвом Дороти Сковронської-Кравчик із Каліфорнійського університету з'ясувала, що фатальний вплив схожий на природний процес старіння.

Починається все з вже знайомого підвищення внутрішньоочного тиску. Внаслідок цього в тканинах сітківки відбуваються зміни, які схожі на ті, які відбуваються при природному старінні. Чим більше стресу, тим швидші темпи та ризики нашкодити очам.



Стрес негативно впливає на зір / Фото Pexels

Річ у тім, що вас внутрішньоочний тиск має циркадний ритм, тобто у здорових людей протягом дня він перебуває в діапазоні від 12 до 21 міліметрів ртутного стовпця. Вночі показники природно зростають, тож тіло самостійно налаштовує необхідні числа. Стрес погіршує роботу чи не всіх систем в організмі, тож і цей "датчик регулювання" хаотично функціонує.

Як ефективно та без шкоди для здоров'я лікувати захворювання: розповідаємо у нашому матеріалі про біорегуляційний підхід на практиці.

Цікаво, що навіть найменші підвищення внутрішньоочного тиску наближають вас до втрати гангліозних клітин сітківки та появи відповідних дефектів зору.

Стрес – це прямий тригер для внутрішньоочного тиску, він завдає непотрібного додаткового навантаження організму та сприяє старінню тканин сітківки.