Проте існує інгредієнт, який не лише вдало замінить шкідливі добавки та додасть напою потрібної родзинки, але й зменшить тягу до солодкого загалом. Яку неймовірну панацею пропонують дієтологи, розповідаємо у нашому матеріалі.

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Як позбутись тяги до солодкого

Експерти з галузі охорони здоров'я рекомендують додавати у щоденну чашку кави корицю, яка спростить ваш шлях до схуднення та вбереже від небажаних калорій. Дієтологиня Тріста Бест запевняє, що кориця може пригнічувати апетит.

Ранкова чашка кави – це вже чудове рішення для схуднення, адже вона покращує обмін речовин та налаштовує на продуктивний день. Додавання ароматної спеції може доповнити цей позитивний мікс можливістю схуднути.

Кава природним чином пригнічує апетит, але є деякі інгредієнти, які ми можемо додати в каву, щоб допомогти ще краще це зробити,

– пояснює експертка зі схуднення.



Додайте до кави корицю / Фото Pexels

Нагадаємо, що у складі кориці є багато калію, марганцю, заліза, міді, селену та цинку, вітамінів групи A, B1, B2, B9, C, E, K. Корисними властивостями потішить і антиоксидант поліфенол, який покращує рецептори інсуліну та знижує рівень цукру у крові. Задоволення від споживання кориці отримаєте не лише ви, а й всі системи організму. Адже спеція покращує загальний тонус, зміцнює імунітет, допоможе зосередитись, позитивно впливає на зорову пам'ять, має протизапальні і кровоспинні властивості.

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Кориця може допомогти зменшити тягу та апетит, покращуючи відчуття ситості. Вона також допомагає стабілізувати рівень глюкози, що може запобігти високим і низьким рівням, які часто призводять до сильної тяги до солодкого та переїдання,

– пояснює Бест.

Ароматна пряність також покращує роботу кишківника і усуває неприємні відчуття важкості у шлунку. Для схуднення рекомендують додавати корицю ще й у чай та інші страви, а всього 1 чайна ложка на добу може знизити глікемічний індекс їжі до 30%.