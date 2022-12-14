Існує безліч способів, які допоможуть вам перестати їсти пізно ввечері або вночі. Розповідаємо про п'ять основних.

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Визначте причину

Щоб змінити цю звичку, потрібно визначити причину проблеми. Нічна їда може бути результатом надмірно обмеженого денного споживання їжі. Також причиною може бути звичка або нудьга.

Однак прийом їжі вночі також пов'язаний з деякими розладами харчової поведінки, зокрема розладом переїдання та синдромом нічного переїдання.

В обох випадках люди використовують їжу, щоб приборкати такі емоції, як смуток, гнів або розчарування, і вони часто їдять, навіть коли вони не голодні. Обидва захворювання були пов'язані з ожирінням, депресією та проблемами зі сном.

Їжте регулярно протягом дня

Переїдання вночі пов'язують із нестабільним режимом харчування, який часто можна класифікувати як невпорядковане харчування.

Дослідження показують, що люди, які харчуються регулярно (їдять 3 або більше разів на день), краще контролюють апетит і мають меншу вагу.

Загалом вважається, що прийом їжі менш ніж 3 рази на день знижує вашу здатність контролювати свій апетит і вибір.

Купуйте корисні закуски

Якщо ви схильні їсти продукти з високим вмістом жиру та цукру, спробуйте обмежити споживання.

Замість цього наповніть свій будинок багатою поживними речовинами їжею, яка вам подобається. Тоді, коли буде бажання поїсти, ви будете споживати тільки корисне.

Хороші продукти, які підходять для перекусу, якщо ви зголоднієте: фрукти, горіхи, ягоди, натуральний йогурт і сир.

Корисні закуски / Фото Unsplash

Відвертайте увагу

Якщо ви стурбовані думками про їжу, тому що вам нудно, знайдіть собі хобі. Спробуйте піти на прогулянку, зателефонувати другові, почитати. Це допоможе вам бути зайнятими.

Пошук нового хобі або планування вечірніх заходів допомагає уникнути безглуздих нічних перекусів.

Спіть достатньо

Якісний сон має життєво важливе значення, коли справа стосується контролю споживання їжі та ваги.

Відповідно до огляду досліджень 2015 року, брак сну та його коротка тривалість пов'язані з вищим споживанням калорій і неякісним харчуванням. Протягом тривалого часу поганий сон може збільшити ризик розвитку ожиріння та пов'язаних з ним хронічних захворювань.

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