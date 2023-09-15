Ви могли цього не знати, але існує два типи молі: білизняна та коморова. І залежно від типу, ці комахи шукають різні джерела їжі в різних частинах оселі. Ентомологиня Шеллі Хартцер розповіла, як можна позбутися молі у домі назавжди.

Цікаво Будьте обережними: 3 солоні закуски, які викликають запалення та жир в кишечнику

Як позбутися молі

Якщо ви намагаєтеся вивести цих неприємних комах, перше, що ви маєте зробити, так це провести генеральне прибирання усього помешкання. Спочатку викиньте усі мішки для сміття та потенційно заражену їжу, адже саме ці продукти можуть стати притулками молі.

Якщо ваша міль псує одяг та білизну, почніть з організації речей. Виперіть усе, що можете, гарячою водою з мийним засобом, а потім просушіть на теплому чи гарячому повітрі. Так усі личинки що могли зберігатися у одязі, будуть знищені.

Експертка з прибирання Керолін Форте поділилася, що допомогти може також і хімчистка. Наступний крок – і на кухні, і в шафі для одягу потрібно пропилососити усі полиці та щілини. Не забудьте й про килими, стіни та плінтуси – ви й не уявляєте, в яких несподіваних місцях може ховатися міль.

І в самому кінці ретельно вимийте усі полиці за допомогою мильного розчину. Окрім того, ви можете використати розчин білого оцту та води: для цього обидві рідини потрібно змішати у рівних кількостях.



Міль може ховатися у шафах / Фото Pexels​

Якщо міль псує ваш одяг, попіклуйтесь про те, щоб запечатати сезонний гардероб, який ви зараз не використовуєте, у герметичні пакети. У коморі ж зберігайте продукти у герметичних скляних та пластикових контейнерах.

Для того, щоб відлякати цих комах, ви можете розкласти по квартирі мішечки з травами – розмарином, лавандою та гвоздикою. Міль не любить цей запах, тож тікатиме від нього.