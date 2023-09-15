Вы могли этого не знать, но существует два типа моли: бельевая и кладовая. И в зависимости от типа, эти насекомые ищут разные источники пищи в разных частях дома. Энтомологиня Шелли Хартцер рассказала, как можно избавиться от моли в доме навсегда.

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Как избавиться от моли

Если вы пытаетесь вывести этих неприятных насекомых, первое, что вы должны сделать, так это провести генеральную уборку всей квартиры. Сначала выбросьте все мусорные мешки и потенциально зараженную пищу, ведь именно эти продукты могут стать приютами моли.

Если ваша моль портит одежду и белье, начните с организации вещей. Вымыть все, что можете, горячей водой с моющим средством, а затем просушить на теплом или горячем воздухе. Так все личинки, которые могли храниться в одежде, будут уничтожены.

Эксперт по уборке Кэролин Форте поделилась, что помочь может также и химчистка. Следующий шаг – и на кухне, и в шкафу для одежды нужно пропылесосить все полки и щели. Не забудьте и о коврах, стенах и плинтусах – вы и не представляете, в каких неожиданных местах может скрываться моль.

И в самом конце тщательно вымойте все полки с помощью мыльного раствора. Кроме того, можно использовать раствор белого уксуса и воды: для этого обе жидкости нужно смешать в равных количествах.



Моль может прятаться в шкафах / Фото Pexels

Если моль портит вашу одежду, позаботьтесь о том, чтобы запечатать сезонный гардероб, который вы не используете, в герметичные пакеты. В кладовке храните продукты в герметичных стеклянных и пластиковых контейнерах.

Для того чтобы отпугнуть этих насекомых, вы можете разложить по квартире мешочки с травами – розмарином, лавандой и гвоздикой. Миль не любит этот запах, и будет убегать от него.