Жир на спині зазвичай накопичується через різні фактори, включаючи старіння, погану поставу, малорухливий спосіб життя, надмірне споживання калорій і високе споживання цукру або натрію. Показуємо вам кілька вправ, які допоможуть вам привести м'язи спини в тонус і легше втратити жир у цій зоні.

Щоб отримати найкращі результати, ви також повинні дотримуватися здорової дієти з дефіцитом калорій та покращити поставу.

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Вправи, що допоможуть позбутися складок на спині

Бічні скручування

Ляжте на правий бік, витягнувши ноги. Зігніть правий лікоть, поставте його на підлогу і підтримуйте ним голову. Зігніть лівий лікоть і покладіть ліву руку на потилицю.

Тримаючи праву ногу на підлозі, зігніть ліве коліно і підтягніть його до лівого ліктя. Одночасно підведіть лівий лікоть до лівого коліна. Поверніться в початкове положення. Повторіть кілька разів з обох сторін.



Як виконувати вправу / Фото Healthline

Супермен

Ляжте на живіт, випрямивши ноги і витягнувши руки на підлозі над головою. Одночасно підніміть руки і ноги приблизно на 15 сантиметрів від підлоги.

Якщо можливо, підніміть пупок від підлоги і затримайтеся в позі на кілька секунд. Потім опустіть ноги і руки вниз. Повторіть кілька разів.

Бічні підйоми

Візьміть по гантелі в кожну руку і встаньте, дивлячись вперед. Повільно підіймайте гантелі в сторони, поки ваші руки не будуть паралельні до підлоги.

Переконайтеся, що ви не знизуєте і не стискаєте плечі. Потім поверніть руки назад до тіла. Повторіть 10 – 12 разів

Планка

Поставте дві гантелі на підлогу приблизно на ширині плечей. Станьте в положення для віджимань, поклавши руки на гантелі.

Переконайтеся, що тіло утворює пряму лінію від голови до пальців ніг, утримуючи гантелі на місці водночас. Стійте так 30 секунд.

Махи гантеллю

Встаньте, розставивши ноги на ширині плечей. Обома руками візьміть гантель. Злегка зігніть коліна і відведіть стегна назад. Слідкуйте, щоб ваша спина була прямою.

Замахніть гантель між ніг. Коли вона опиниться позаду ваших стегон, підніміть її до рівня грудей, напружуючи сідничні м'язи та висуваючи стегна вперед.

Коли гантель досягне найвищої точки, замахніть її знову назад між ніг. Повторіть 20 разів.

Спосіб виконання / Фото Pexels

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