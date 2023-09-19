Если в вашем доме завелись тараканы, с их выводом точно не стоит медлить. Эти насекомые очень быстро размножаются, и именно поэтому избавляться от них стоит сразу, как заметили первого вредителя.

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Что привлекает тараканов

Если у вас дома появились тараканы, по всей вероятности, в доме есть некоторые вещи, которые их привлекают. И первый шаг в борьбе с вредителями – избавиться от этих вещей. Основная ошибка, которой могут допускать многие люди – оставлять на ночь непомытую посуду. Для тараканов эти объедки – целый пир, так что если не хотите, чтобы насекомые ползали по вашей кухне, убедитесь, что поддерживаете в ней чистоту.

Следующее, что вам следует сделать – проверить, не протекают ли у вас краны. Тараканам нужна влага, и очень часто они скапливаются у источников воды, и таким может быть ваш кухонный кран.

Не забудьте убедиться, что вовремя выносите мусор и не оставляете крошки на столе в гостиной и на кухне.



Тараканы любят влагу и грязь / Фото Pexels

Как избавиться от тараканов

Энтомологиня Наташа Райт убеждена, что для борьбы с тараканами вам совсем не обязательно использовать дорогостоящие и токсичные средства из магазинов. Первый способ прост и надежен, и для него вам понадобится борная кислота.

Борная кислота считается одним из самых лучших средств, что поможет бороться с тараканами. Рассыпьте немного этого порошка по углам дома и на полу и оставьте так. Впрочем, помните, что борная кислота не будет действовать, если станет влажной, и, кроме того, она ядовита, поэтому держать ее следует в недоступном для детей месте.

Еще один способ, который вы можете попробовать – смешать соду с сахаром и разложить в тех местах, где вы раньше замечали тараканов. Сахар будет действовать как приманка, а пищевая сода будет убивать тараканов.

Последний надежный способ, который не только уничтожит тараканов, но и придаст вашему дому приятный аромат – мятное эфирное масло. Если вы смешаете ее с соленой водой и разбрызгаете по квартире, тараканы начнут убегать, ведь этот запах для них чрезвычайно неприятный.