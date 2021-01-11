Физиотерапевтка Татьяна Пробей-Голова, которую из-за уникальной техники массажей, окрестили "убийцей целлюлита", поделилась 6 советами. Каждый из них поможет уменьшить проблемные участки кожи.

Украинка Татьяна Пробей-Голова, которая руководит клиникой Cellulite Slayer в Лондоне и пользуется немалой популярностью среди местного населения. Клиенты платят 140 фунтов стерлингов за ее фирменный массаж "убийца целлюлита", сообщает Dailystar. В Cellulite Slayer работает команда подготовленных косметологов-массажистов, которые ориентируются на такие проблемные участки, как бедра, ягодицы, живот и руки.

Тем не менее дорогое удовольствие могут заменить и простые процедуры дома. Ими Татьяна поделилась на своей странице в Instagram.

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​Регулярно принимайте ванны с английской солью

Соль Эпсома содержит магний и помогает уменьшить отеки, воспаление и боль в суставах. Эксперт рекомендует проводить процедуру дважды в неделю по 20–25 минут.

Чтобы получить желаемый результат – не стоит экономить соль. На одну ванну придется применить минимум 500 миллиграммов продукта.

Делайте ежедневный самомассаж

Самомассаж увеличивает кровообращение, стимулирует работу органов, помогает организму очищаться и улучшает сон. Кроме этого, он замедляет старение кожи.

Ежедневно проводите руками по проблемным участкам тела и вы увидите, как меняется ваша фигура.

Высыпайтесь

Сон – это ключ к свежему внешнему виду. Поэтому, когда речь заходит об рутинном уходе, стоит учитывать, сколько времени вы отдыхаете.

Пока вы находитесь во сне, ваше тело восстанавливается. Именно это влияет на красивый внешний вид и улучшает состояние кожи.

Следите за рационом

Не сосредоточивайтесь на том, чтобы меньше есть, а ищите продукты, которые будут питать ваше тело.

Вы должны употреблять разнообразные продукты, которые обеспечат сбалансированную диету и насытят тело всеми веществами, необходимыми для нормальной работы организма. Сбалансированная диета должна включать 5 порций фруктов и овощей в день, клетчатку, молочные продукты и ненасыщенные жиры.

Также следует пить много жидкости. Ориентируйтесь на 1,5–2 литра в течение суток.

Не забывайте о пилинге

Отшелушивание и увлажнение верхнего ороговевшего слоя кожи поможет стимулировать клетки, которые находятся ниже. Таким образом другие средства для тела будут проникать глубже, а значит – начнут работать эффективнее.

Загорайте

Да, сейчас зима, но если вы хотите получить идеальное тело прямо сейчас, воспользуйтесь средствами автозагара или посетите солярий. Целлюлит всегда менее заметен на загорелых ногах.