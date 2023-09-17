Видно, вы хотя бы раз сталкивались с плесенью на кухне, в темных уголках дома и в душевой кабине. Впрочем, хорошая новость для вас: избавиться от этих незваных гостей не так уж сложно.

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Как избавиться от плесени

Первое, что вы должны знать о плесени и плесени – это то, что к ним нельзя относиться легкомысленно. Если вы не начнете бороться с ними сразу, можете навредить и своему помещению, и здоровью.

Кроме уродливых черных пятен, которые оставляет после себя плесень, если ее не лечить, она может спровоцировать аллергию и проблемы с дыханием и в целом ухудшить качество воздуха в помещении.

– рассказала эксперт по уборке Кэролин Форте.

В основном плесень и плесень можно заметить невооруженным глазом, однако их можно распознать по характерному затхлому неприятному запаху, а также таким симптомам, как чихание, зуд и затрудненное дыхание.

Для того чтобы предотвратить появление плесени, вам может понадобиться осушитель, особенно если в вашем доме есть уязвимые влажные места: подвал или ванная комната.



Плесень может появиться во влажных помещениях / Фото Pexels

Также не забывайте до и после душа открывать дверь ванной, чтобы влага не оставалась в одной комнате. Не забывайте после душа протирать стены, пол и саму ванную, чтобы они были сухими и не скапливали слишком много воды.

Если же ваша ванная выложена плиткой, не забывайте уплотнять затирку каждый год для того, чтобы поддерживать гидроизоляцию поверхности.

Но если в вашем доме все же появилась плесень, для того чтобы избавиться от нее, вам понадобится отбеливатель и мягкая щетка. Для того чтобы очистить от плесени плитку в ванной, сделайте раствор из ¾ стакана отбеливателя и литра воды и нанесите эту смесь на стены мягкой щеткой для чистки.

Не забудьте перед этим надеть специальные варежки, чтобы не повредить кожу рук. Дайте раствору проникнуть в затирку в течение 15 минут, затем смойте его водой.