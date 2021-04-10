Зазвичай печія проявляється у вигляді дискомфортного відчуття у центральній частині грудної клітки за грудиною, яке може поширюватися у напрямку до горла. Турбувати це неприємне відчуття може від кількох хвилин до кількох годин. Чому воно з'являється? Як попередити та позбутися? В яких випадках слід обов’язково проконсультуватися з лікарем? Про це – у нашій статті.

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Наскільки поширеною є печія

Час від часу печія може турбувати кожного (таке трапляється після свят та застілля). Але якщо цей стан докучає доволі часто і є сильним – він може бути ознакою патології, коли частково перетравлена їжа і шлункова кислота повертається зі шлунку назад до стравоходу, чого у нормі, звісно, бути не повинно.

Як зазвичай проявляється печія

болем у грудній клітці при нахилі вперед;

відчуттям печіння у горлі;

кислим, гірким або солонуватим присмаком у задній частині горла (що іноді може переходити у ротову порожнину);

важкістю ковтання.

Що спричиняє печію



Чому виникає печія / Фото Unsplash

Щоб зрозуміти, чому виникає печія, слід зрозуміти принцип роботи стравоходу і шлунку.

Після того, як ми заковтуємо їжу, вона проходить вниз по довгій трубці, яка з’єднує ротову порожнину зі шлунком. Ця трубка називається стравоходом. У її нижній частині є клапан – нижній стравохідний сфінктер. Він відкривається, щоб пропустити їжу у шлунок, а потім замикається для того, щоб вміст шлунку не потрапив назад у стравохід. Всередині шлунка є сильна кислотна суміш, яка забезпечує процес розщеплення їжі (власне, це ми і називаємо "травним процесом"). Будова шлунка така, що він здатен без будь-яких труднощів утримувати у собі цю кислотну суміш, чого не можна сказати про стравохід.

Часом нижній стравохідний сфінктер, який відділяє шлунок від стравоходу, як слід не замикається і деяка частина кислотної суміші підіймається зі шлунка вверх у стравохід. Цей процес називається "рефлюксом". Якщо у вас відбувається рефлюкс, у вас з'явиться відчуття печіння, тобто сумнозвісна печія.

Існує кілька медичних станів, які можуть спричинити рефлюкс і, як наслідок, печію. До них належать:

Вагітність.

Грижа стравохідного отвору діафрагми, коли внаслідок ослаблення діафрагми частина шлунка через стравохідний отвір переміщається з черевної порожнини у грудну клітку.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Прийом деяких лікарських препаратів, особливо протизапальних та аспірину.

Печію також можуть спровокувати неправильний спосіб життя і нездорові харчові звички: їжа, яку ви споживаєте (наприклад, надто гостра), величина порції та години, коли даєте волю своєму апетиту (чим ближче до сну, тим більший ризик).

Що може стати тригером для появи печії

"Пусковим гачком" для печії у багатьох людей є особливості їх стилю життя і харчування:

схильність до переїдання;

споживання їжі незадовго до сну;

підвищений рівень стресу.

Певні види їжі та напоїв також можуть "запускати" печію. До таких продуктів належать:

цибуля;

цитрусові;

жирна і гостра їжа;

помідори та продукти на основі томатів (кетчуп, томатна паста);

алкоголь;

кава;

цитрусові соки;

газовані напої.

Відіграє певну роль і стиль життя, особливо якщо він "нашаровується" на захворювання, які провокують печію, такі як гастроезофагеальна рефлюксна хвороба і грижа стравохідного отвору діафрагми.

Фактори, які сприяють виникненню печії:

надлишкова вага;

куріння;

підвищений рівень стресу;

носіння тісного одягу та ременів.

Як лікують печію



Як лікувати печію / Фото Pexels

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У домашніх умовах печію усувають за допомогою прийому відповідних груп лікарських засобів – антацидних (протикислотних) препаратів і блокаторів H2-гістамінових рецепторів, а також шляхом зміни звичок, які сприяють появі цього неприємного відчуття.

Нерегулярна печія є поширеним явищем і не впливає серйозно на здоров’я. Однак якщо турбує часто і є сильною, обов’язково зверніться до лікаря. За потреби лікар може запропонувати вам пройти процедуру гастродуоденоскопії (дослідження стану шлунково-кишкового тракту за допомогою спеціального обладнання), що дозволить переконатися у відсутності захворювань, які можуть супроводжуватися печією.

При яких симптомах слід звернутися до лікаря

Попри те, що печія є поширеною проблемою, яку часто ігнорують, вона може призвести до виникнення більш серйозних захворювань. Сильна хронічна печія може бути пов’язаною з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, запаленням слизової стравоходу (езофагітом) і стравоходом Баррета (вкороченням і звуженням цього органу) – захворюваннями, які можуть призвести до раку стравоходу, а також із респіраторними проблемами, зокрема патологіями, що супроводжуються хронічним кашлем.

Якщо вас турбують нижчеперелічені симптоми, негайно проконсультуйтеся із лікарем:

печія не зникає;

турбує частіше і є сильнішою, ніж раніше;

стало важко або боляче ковтати;

печія провокує блювоту;

почали різко втрачати вагу;

печія турбує довше, ніж два тижні (попри те, що ви приймаєте безрецептурні антацидні препарати);

приймаєте засоби, які призначив вам лікарем, але це не допомагає;

зауважили, що сильно хрипите або ваше дихання супроводжується присвистом;

дискомфорт, який створює печія, заважає вести звичний спосіб життя або займатися повсякденною діяльністю.

Як не допустити печії

Не лягайте спати з повним шлунком. Споживайте їжу щонайменше за три-чотири години до сну. За цей час шлунок спорожниться, що знизить ймовірність виникнення печії протягом ночі.

Споживайте їжу щонайменше за три-чотири години до сну. За цей час шлунок спорожниться, що знизить ймовірність виникнення печії протягом ночі. Уникайте переїдання. Зменшення розміру порцій сприятиме зниженню ризику появи печії. Спробуйте організувати для себе чотири-п’ять менших прийомів їжі протягом дня замість трьох більших.

Зменшення розміру порцій сприятиме зниженню ризику появи печії. Спробуйте організувати для себе чотири-п’ять менших прийомів їжі протягом дня замість трьох більших. Не їжте поспіхом. Споживання їжі у повільному темпі часто допомагає уникнути печії.

Споживання їжі у повільному темпі часто допомагає уникнути печії. Носіть вільний одяг. Ремені і тісне вбрання може призвести до появи печії. Проведіть "ревізію" свого гардеробу та позбудьтеся занадто тісних речей.

Ремені і тісне вбрання може призвести до появи печії. Проведіть "ревізію" свого гардеробу та позбудьтеся занадто тісних речей. Обмежте вживання продуктів, які можуть викликати печію або взагалі від них відмовтеся. Спробуйте "вистежити", які це саме харчі і підберіть для них заміну. Почніть із жирної їжі. Лікар може також порекомендувати вам обмежити або ж зовсім відмовитися від вживання алкоголю.

або взагалі від них відмовтеся. Спробуйте "вистежити", які це саме харчі і підберіть для них заміну. Лікар може також порекомендувати вам обмежити або ж зовсім відмовитися від вживання алкоголю. Підтримуйте здорову масу тіла. Надлишкова вага може бути одним із факторів появи печії.

Відмовтеся від куріння. Нікотин може "докластися" до ослаблення нижнього стравохідного сфінктера (клапана, який відділяє шлунок від стравоходу). Відмова від куріння не лише покращить загальний стан вашого здоров’я, а й зміцнить цей "запобіжник".

Спіть на лівому боці. Таке положення тіла сприяє травним процесам.

Таке положення тіла сприяє травним процесам. Підніміть спинку ліжка або подушку у вище положення, таким чином, щоб ваша голова і грудна клітка розміщувалися вище стоп. Але не потрібно підкладати під голову кілька подушок. Це, навпаки, може мати зворотний ефект, оскільки у такому положенні шлунок зазнаватиме більшого тиску, тож печія посилиться.

у вище положення, таким чином, щоб ваша голова і грудна клітка розміщувалися вище стоп. Але не потрібно підкладати під голову кілька подушок. Це, навпаки, може мати зворотний ефект, оскільки у такому положенні шлунок зазнаватиме більшого тиску, тож печія посилиться. Будьте фізично активними, однак плануйте рухову активність заздалегідь. Займайтеся фізичними вправами не раніше, ніж через дві години після споживання їжі. Якщо розпочнете тренування раніше, ризикуєте отримати печію. Також слід пити достатньо води перед і під час тренувань, оскільки вода сприяє травленню і запобігає зневодненню. Уникайте важких фізичних навантажень і перенапруження (підйому вантажів).

Печія і вагітність

Печія і розлади травлення є поширеними явищами під час вагітності. Це наслідок гормональних змін в організмі та тиску, який здійснює плід на шлунок жінки.

Для полегшення стану Американська асоціація вагітності рекомендує вагітним жінкам на певний час змінити свій стиль життя і харчові звички: