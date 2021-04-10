Почему возникает изжога: действенные методы борьбы и профилактики
Изжога может быть симптомом многих заболеваний пищеварительного тракта, но чаще всего так проявляется гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. А еще – это один из признаков беременности. Но не стоит паниковать.
Источник:24 канал
Как правило, изжога проявляется в виде дискомфортного ощущения в центральной части грудной клетки за грудиной, которое может распространяться по направлению к горлу, и беспокоить это неприятное ощущение может от нескольких минут до нескольких часов. Почему оно появляется? Как его предупредить и как от него избавиться? В каких случаях следует обязательно проконсультироваться с врачом? Об этом – в нашей статье.
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Насколько распространена изжога
Время от времени изжога может беспокоить каждого (например, после пышного застолья). Однако если она досаждает довольно часто и является сильной, это может быть признаком патологического состояния, когда частично переваренная пища и желудочная кислота возвращается из желудка обратно в пищевод, чего в норме, конечно, быть не должно.
Как проявляется изжога:
- болью в грудной клетке при наклоне вперед;
- ощущением жжения в горле;
- кислым, горьким или солоноватым привкусом в задней части горла (которое иногда может переходить в ротовую полость);
- проблемами с глотанием.
Что вызывает изжогу
Почему возникает изжога / Фото Unsplash
Чтобы понять, почему возникает изжога, следует понять принцип работы пищевода и желудка.
После того как мы заглатываем пищу, она проходит вниз по длинной трубке, которая соединяет ротовую полость с желудком. Эта трубка называется пищеводом. В ее нижней части есть клапан – нижний пищеводный сфинктер. Он открывается, чтобы пропустить пищу в желудок, а затем замыкается для того, чтобы содержимое желудка не попало обратно в пищевод. Внутри желудка содержится очень сильная кислотная смесь, которая обеспечивает процесс расщепления пищи (собственно, это мы и называем "пищеварительным процессом"). Строение желудка является таковым, что он способен без каких-либо трудностей удерживать в себе эту кислотную смесь, чего нельзя сказать о пищеводе.
Иногда нижний пищеводный сфинктер, отделяющий желудок от пищевода, надлежащим образом не закрывается, вследствие чего некоторая часть кислотной смеси поднимается из желудка вверх в пищевод. Этот процесс называется "рефлюксом". Если у вас происходит рефлюкс, у вас появится чувство жжения, то есть небезызвестная всем нам изжога.
Существует несколько медицинских состояний, которые могут вызвать рефлюкс и, как следствие, изжогу. К ним относятся:
- Беременность.
- Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, когда вследствие ослабления диафрагмы часть желудка через пищеводное отверстие перемещается из брюшной полости в грудную клетку.
- Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
- Прием отдельных лекарственных препаратов, особенно противовоспалительных и аспирина.
Изжогу также могут спровоцировать неправильный образ жизни и нездоровые пищевые привычки: пища, которую вы потребляете (например, слишком острая), величина порции и время, когда даете волю своему аппетиту (чем ближе ко сну, тем больше риск).
Что может стать триггером для появления изжоги
"Пусковым крючком" для изжоги у многих людей являются особенности их образа жизни и питания:
- склонность к перееданию;
- потребления пищи незадолго до сна;
- высокий уровень стресса.
Определенные виды пищи и напитков также могут "запускать" изжогу. К таким продуктам относятся:
- лук;
- цитрусовые;
- жирная и острая пища;
- помидоры и продукты на основе томатов (кетчуп, томатная паста);
- алкоголь;
- кофе;
- цитрусовые соки;
- газированные напитки.
Играет определенную роль и образ жизни, особенно если он "наслаивается" на заболевания, которые провоцируют изжогу, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.
Факторы, способствующие возникновению изжоги:
- избыточный вес;
- курение;
- повышенный уровень стресса;
- ношение тесной одежды и ремней.
Как лечат изжогу
Как лечить изжогу / Фото Unsplash
В домашних условиях изжогу устраняют с помощью приема соответствующих групп лекарственных средств – антацидных (противокислотных) препаратов и блокаторов H2-рецепторов, а также путем изменения привычек, которые способствуют появлению этого неприятного ощущения.
Нерегулярная изжога является распространенным явлением и не влияет серьезно на здоровье. Однако если беспокоит часто и является сильной, обязательно обратитесь к врачу. При необходимости врач может предложить вам пройти процедуру гастродуоденоскопии (исследования состояния желудочно-кишечного тракта с помощью специального оборудования), что позволит убедиться в отсутствии заболеваний, которые могут сопровождаться изжогой.
При каких симптомах следует обратиться к врачу
Несмотря на то, что изжога является распространенной проблемой, которую часто игнорируют, она может привести к возникновению более серьезных заболеваний. Сильная хроническая изжога может быть связана с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, воспалением слизистой пищевода (эзофагитом) и пищеводом Баррета (укорочением и сужением этого органа) – заболеваниями, которые могут привести к раку пищевода, а также с респираторными проблемами, в частности патологиями, сопровождающимися хроническим кашлем.
Если вас беспокоят нижеперечисленные симптомы, немедленно проконсультируйтесь с врачом:
- изжога не исчезает;
- беспокоит чаще и сильнее, чем раньше;
- стало сложно либо больно глотать;
- изжога провоцирует рвоту;
- начали резко терять вес;
- изжога беспокоит дольше, чем две недели (несмотря на то, что вы принимаете безрецептурные антацидные препараты);
- принимаете средства, которые назначил вам врачом, но это не помогает;
- заметили, что сильно хрипите или что ваше дыхание сопровождается присвистом;
- дискомфорт, который создает изжога, мешает вести привычный образ жизни или заниматься повседневной деятельностью.
Как не допустить изжоги
- Не ложитесь спать с полным желудком. Ешьте минимум за 3 – 4 часа до сна. За это время желудок опорожниться, что снизит вероятность возникновения изжоги в течение ночи.
- Избегайте переедания. Уменьшение размера порций будет способствовать снижению риска появления изжоги. Попробуйте организовать для себя 3 – 5 меньших приемов пищи в течение дня вместо трех больших.
- Не ешьте в спешке. Потребление пищи в медленном темпе часто помогает избежать изжоги.
- Носите свободную одежду. Ремни и тесные наряды могут привести к появлению изжоги. Проведите "ревизию" своего гардероба и избавьтесь от слишком тесных вещей.
- Ограничьте употребление продуктов, которые могут вызвать изжогу или вообще от них откажитесь. Попробуйте отследить, какие именно эти продукты питания и подберите для них замену. Начните с жирной пищи. Врач может также порекомендовать вам ограничить либо же и вовсе отказаться от употребления алкоголя.
- Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес может быть одним из факторов появления изжоги.
- Откажитесь от курения. Никотин может "приложить усилия" к ослаблению нижнего пищеводного сфинктера (клапана, который отделяет желудок от пищевода). Отказ от курения не только улучшит общее состояние вашего здоровья, но и укрепит этот "предохранитель".
- Спите на левом боку. Такое положение тела способствует пищеварительным процессам.
- Поднимите спинку кровати или подушку в более высокое положение, таким образом, чтобы ваша голова и грудная клетка размещались выше стоп. Но не нужно подкладывать под голову несколько подушек. Это, наоборот, может иметь обратный эффект, поскольку в таком положении желудок будет испытывать большее давление, поэтому изжога усилится.
- Будьте физически активны, но планируйте двигательную активность заранее. Занимайтесь физическими упражнениями не раньше, чем через 2 часа после еды. Если начнете тренировку раньше, рискуете получить изжогу. Также следует пить достаточно воды перед и во время тренировок, так как вода способствует пищеварению и предотвращает обезвоживание. Избегайте тяжелых физических нагрузок и перенапряжения (подъема грузов).
Изжога и беременность
Изжога и расстройства пищеварения являются распространенными явлениями во время беременности. Это – следствие гормональных изменений в организме и давления, которое осуществляет плод на желудок женщины.
Для облегчения состояния Американская ассоциация беременности рекомендует беременным женщинам на некоторое время изменить свой образ жизни и пищевые привычки:
- перейти на 5 – 6 разовый прием пищи небольшими порциями в течение дня;
- после еды как минимум час не принимать горизонтального положения;
- избегать жирной и острой пищи.
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