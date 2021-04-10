Как правило, изжога проявляется в виде дискомфортного ощущения в центральной части грудной клетки за грудиной, которое может распространяться по направлению к горлу, и беспокоить это неприятное ощущение может от нескольких минут до нескольких часов. Почему оно появляется? Как его предупредить и как от него избавиться? В каких случаях следует обязательно проконсультироваться с врачом? Об этом – в нашей статье.

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Насколько распространена изжога

Время от времени изжога может беспокоить каждого (например, после пышного застолья). Однако если она досаждает довольно часто и является сильной, это может быть признаком патологического состояния, когда частично переваренная пища и желудочная кислота возвращается из желудка обратно в пищевод, чего в норме, конечно, быть не должно.

Как проявляется изжога:

болью в грудной клетке при наклоне вперед;

ощущением жжения в горле;

кислым, горьким или солоноватым привкусом в задней части горла (которое иногда может переходить в ротовую полость);

проблемами с глотанием.

Что вызывает изжогу



Почему возникает изжога / Фото Unsplash

Чтобы понять, почему возникает изжога, следует понять принцип работы пищевода и желудка.

После того как мы заглатываем пищу, она проходит вниз по длинной трубке, которая соединяет ротовую полость с желудком. Эта трубка называется пищеводом. В ее нижней части есть клапан – нижний пищеводный сфинктер. Он открывается, чтобы пропустить пищу в желудок, а затем замыкается для того, чтобы содержимое желудка не попало обратно в пищевод. Внутри желудка содержится очень сильная кислотная смесь, которая обеспечивает процесс расщепления пищи (собственно, это мы и называем "пищеварительным процессом"). Строение желудка является таковым, что он способен без каких-либо трудностей удерживать в себе эту кислотную смесь, чего нельзя сказать о пищеводе.

Иногда нижний пищеводный сфинктер, отделяющий желудок от пищевода, надлежащим образом не закрывается, вследствие чего некоторая часть кислотной смеси поднимается из желудка вверх в пищевод. Этот процесс называется "рефлюксом". Если у вас происходит рефлюкс, у вас появится чувство жжения, то есть небезызвестная всем нам изжога.

Существует несколько медицинских состояний, которые могут вызвать рефлюкс и, как следствие, изжогу. К ним относятся:

Беременность.

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, когда вследствие ослабления диафрагмы часть желудка через пищеводное отверстие перемещается из брюшной полости в грудную клетку.

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Прием отдельных лекарственных препаратов, особенно противовоспалительных и аспирина.

Изжогу также могут спровоцировать неправильный образ жизни и нездоровые пищевые привычки: пища, которую вы потребляете (например, слишком острая), величина порции и время, когда даете волю своему аппетиту (чем ближе ко сну, тем больше риск).

Что может стать триггером для появления изжоги

"Пусковым крючком" для изжоги у многих людей являются особенности их образа жизни и питания:

склонность к перееданию;

потребления пищи незадолго до сна;

высокий уровень стресса.

Определенные виды пищи и напитков также могут "запускать" изжогу. К таким продуктам относятся:

лук;

цитрусовые;

жирная и острая пища;

помидоры и продукты на основе томатов (кетчуп, томатная паста);

алкоголь;

кофе;

цитрусовые соки;

газированные напитки.

Играет определенную роль и образ жизни, особенно если он "наслаивается" на заболевания, которые провоцируют изжогу, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы.

Факторы, способствующие возникновению изжоги:

избыточный вес;

курение;

повышенный уровень стресса;

ношение тесной одежды и ремней.

Как лечат изжогу



Как лечить изжогу / Фото Unsplash

В домашних условиях изжогу устраняют с помощью приема соответствующих групп лекарственных средств – антацидных (противокислотных) препаратов и блокаторов H2-рецепторов, а также путем изменения привычек, которые способствуют появлению этого неприятного ощущения.

Нерегулярная изжога является распространенным явлением и не влияет серьезно на здоровье. Однако если беспокоит часто и является сильной, обязательно обратитесь к врачу. При необходимости врач может предложить вам пройти процедуру гастродуоденоскопии (исследования состояния желудочно-кишечного тракта с помощью специального оборудования), что позволит убедиться в отсутствии заболеваний, которые могут сопровождаться изжогой.

При каких симптомах следует обратиться к врачу

Несмотря на то, что изжога является распространенной проблемой, которую часто игнорируют, она может привести к возникновению более серьезных заболеваний. Сильная хроническая изжога может быть связана с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, воспалением слизистой пищевода (эзофагитом) и пищеводом Баррета (укорочением и сужением этого органа) – заболеваниями, которые могут привести к раку пищевода, а также с респираторными проблемами, в частности патологиями, сопровождающимися хроническим кашлем.

Если вас беспокоят нижеперечисленные симптомы, немедленно проконсультируйтесь с врачом:

изжога не исчезает;

беспокоит чаще и сильнее, чем раньше;

стало сложно либо больно глотать;

изжога провоцирует рвоту;

начали резко терять вес;

изжога беспокоит дольше, чем две недели (несмотря на то, что вы принимаете безрецептурные антацидные препараты);

принимаете средства, которые назначил вам врачом, но это не помогает;

заметили, что сильно хрипите или что ваше дыхание сопровождается присвистом;

дискомфорт, который создает изжога, мешает вести привычный образ жизни или заниматься повседневной деятельностью.

Как не допустить изжоги

Не ложитесь спать с полным желудком. Ешьте минимум за 3 – 4 часа до сна. За это время желудок опорожниться, что снизит вероятность возникновения изжоги в течение ночи.

Ешьте минимум за 3 – 4 часа до сна. За это время желудок опорожниться, что снизит вероятность возникновения изжоги в течение ночи. Избегайте переедания. Уменьшение размера порций будет способствовать снижению риска появления изжоги. Попробуйте организовать для себя 3 – 5 меньших приемов пищи в течение дня вместо трех больших.

Уменьшение размера порций будет способствовать снижению риска появления изжоги. Попробуйте организовать для себя 3 – 5 меньших приемов пищи в течение дня вместо трех больших. Не ешьте в спешке . Потребление пищи в медленном темпе часто помогает избежать изжоги.

. Потребление пищи в медленном темпе часто помогает избежать изжоги. Носите свободную одежду . Ремни и тесные наряды могут привести к появлению изжоги. Проведите "ревизию" своего гардероба и избавьтесь от слишком тесных вещей.

. Ремни и тесные наряды могут привести к появлению изжоги. Проведите "ревизию" своего гардероба и избавьтесь от слишком тесных вещей. Ограничьте употребление продуктов, которые могут вызвать изжогу или вообще от них откажитесь. Попробуйте отследить, какие именно эти продукты питания и подберите для них замену. Начните с жирной пищи. Врач может также порекомендовать вам ограничить либо же и вовсе отказаться от употребления алкоголя.

Врач может также порекомендовать вам ограничить либо же и вовсе отказаться от употребления алкоголя. Поддерживайте здоровый вес. Избыточный вес может быть одним из факторов появления изжоги.

Избыточный вес может быть одним из факторов появления изжоги. Откажитесь от курения . Никотин может "приложить усилия" к ослаблению нижнего пищеводного сфинктера (клапана, который отделяет желудок от пищевода). Отказ от курения не только улучшит общее состояние вашего здоровья, но и укрепит этот "предохранитель".

. Никотин может "приложить усилия" к ослаблению нижнего пищеводного сфинктера (клапана, который отделяет желудок от пищевода). Отказ от курения не только улучшит общее состояние вашего здоровья, но и укрепит этот "предохранитель". Спите на левом боку. Такое положение тела способствует пищеварительным процессам.

Такое положение тела способствует пищеварительным процессам. Поднимите спинку кровати или подушку в более высокое положение , таким образом, чтобы ваша голова и грудная клетка размещались выше стоп. Но не нужно подкладывать под голову несколько подушек. Это, наоборот, может иметь обратный эффект, поскольку в таком положении желудок будет испытывать большее давление, поэтому изжога усилится.

, таким образом, чтобы ваша голова и грудная клетка размещались выше стоп. Это, наоборот, может иметь обратный эффект, поскольку в таком положении желудок будет испытывать большее давление, поэтому изжога усилится. Будьте физически активны, но планируйте двигательную активность заранее. Занимайтесь физическими упражнениями не раньше, чем через 2 часа после еды. Если начнете тренировку раньше, рискуете получить изжогу. Также следует пить достаточно воды перед и во время тренировок, так как вода способствует пищеварению и предотвращает обезвоживание. Избегайте тяжелых физических нагрузок и перенапряжения (подъема грузов).

Изжога и беременность

Изжога и расстройства пищеварения являются распространенными явлениями во время беременности. Это – следствие гормональных изменений в организме и давления, которое осуществляет плод на желудок женщины.

Для облегчения состояния Американская ассоциация беременности рекомендует беременным женщинам на некоторое время изменить свой образ жизни и пищевые привычки: