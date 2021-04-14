Тренування, дієти, зміна режиму дня та звичок – це все ефективний метод боротьби з зайвими кілограмами. Утім, більшість жінок не мають достатньо часу та можливостей перебудувати свій графік. Тому на допомогу приходять ці прості трюки, які сприяють схудненню.

Дослідження показали, що заміна сидячих звичок на мінімальну активність, наприклад прибирання чи прогулянку, допомагає позбутися зайвих кілограмів. Розберімося, як використовувати вільний час, щоб розім'яти м'язи, підвищити частоту серцевих скорочень та що їсти, щоб забезпечити максимальне насичення при мінімальній кількості калорій.

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Приймайте вітамін D



Приймайте вітамін D / Фото Pexels

Науково доведено, що жінки з дефіцитом вітаміну D худнуть повільніше. Лікарі-дієтологи рекомендують приймати 2 000 міліграмів вітаміну протягом дня, щоб не допустити його нестачі.

Пийте каву

Кофеїн збільшує швидкість спалювання калорій. Але не варто захоплюватися цим напоєм та додатками до нього. Оптимальною дозою для стимуляції метаболізму вважається 1 – 2 чашки чорної кави в першій половині дня.

Висипайтеся

Якщо ви спите менш ніж 4 години протягом тривалого проміжку часу, будьте готові до сповільнення обміну речовин. Щоб вирівняти баланс та швидше худнути, слід спати принаймні 7 годин.

Займіться прибиранням



Частіше прибирайте / Фото Pexels

Організуйте вологе прибирання, приготуйте вечерю чи помийте вікна – всі ці види активності спалюють достатню кількість калорій.

Вимірюйте кроки

Вам допоможе простий крокомір. Щотижня намагайтеся робити на кілька кроків більше, ніж ви пройшли у попередньому.

Їжте часто

Організм витрачає більше енергії, якщо часто перетравлює невеликі порції їжі. Це вагомий аргумент, щоб перестати їсти 2 рази на день важкою їжею.

Рухайтеся швидко

Ходіть так, ніби ви запізнюєтеся на зустріч. Це стимулює метаболізм і спалювання жиру.

Смійтеся

Якщо ви смієтеся від 10 до 15 хвилин в день, вам вдається спалити 50 калорій. Переглядайте улюблені комедії, цікавтеся мемами та частіше зідзвонюйтеся з друзями.

Снідайте



Не пропускайте сніданків / Фото Pexels

Таким чином ви посилаєте своєму тілу сигнал, що не голодні, а воно запускає фоновий процес спалювання жиру. Тобто калорій покидають вас, навіть коли ви займаєтеся своїми справами.

Часто розминайтеся

Проводьте останні 5 хвилин кожної години (встановіть спеціальний таймер), щоб вийти з-за робочого столу та розім'яти тіло.

Вибирайте правильні продукти

Їжа з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом клітковини перетравлюється довше, ніж інші продукти, в результаті чого ви довше відчуваєте ситість і з меншою ймовірністю перекусите калорійними, жирними продуктами.

Їжте фрукти зі шкіркою

Організму потрібно більше енергії, щоб розщепити продукти, багаті клітковиною, наприклад шкірку від яблука, винограду чи огірка.

Додайте у свій раціон лосося

Згідно з дослідженням, любителі лосося можуть втрачати значно більше калорій за м'ясоїдів. Навіть за умови, що вони вживають ідентичні порції їжі.

Совайтеся на стільці



Совайтеся на стільці під час роботи / Фото Pexels

Згідно з дослідженням клініки Майо, ви можете спалювати 350 калорій в день, просто соваючись на стільці. Можна просто крутитися, постукувати ногами чи неспокійно рухатися на сидінні.

Не їжте перед сном

Це може порушити сон та спровокувати пропуск сніданку, що негативно відіб'ється на метаболізмі.

Пийте більше води

Під час зневоднення обмін речовин сповільнюється. Наука стверджує, що вживання води протягом дня призводить до збільшення метаболізму приблизно на 30%. Тож прагніть випити якомога більше.

Остерігайтеся цукру

Він змушує організм виділяти інсулін, який відкладається у вигляді жиру.

Присідайте частіше

Піднімаючи щось з підлоги, тримайте спину прямо і зігніться в колінах, а не в попереку. Це захистить вашу спину та укріпить ноги. Частіше вставайте зі стільця і ​​присідайте.

Уникайте обіду за робочим столом



Уникайте обіду за робочим столом / Фото Pexels

Якщо потрібно, перекусіть в відведеному для цього місці, якщо такого немає – вийдіть на вулицю. Після цього корисно прогулятися та додатково пройтися сходами.

Готуйте домашній перекус

Щоб не переїдати, заготуйте собі спеціальний перекус з горіхами, сухофруктами чи фруктами, енергетичними батончиками, овочами.

Розслабтеся

Стрес стимулює вироблення коритизолу, який перетворює цукор в жир, який відкладається на животі та інших проблемних ділянках.

Менше дивіться телевізор

Люди, які у 2 рази скоротили час перегляду телевізора добилися спалення зайвий 119 калорій протягом дня.

Пийте кілька чашок міцного зеленого чаю або улуна



Пийте чай / Фото Pexels

Згідно з дослідженням, зелений чай містить поліфеноли катехіну – рослинних хімічних речовин, які можуть підвищувати метаболізм. Водночас інший вид чаю – улун, збільшує обмінну активність на цілих 10%.

Додайте гостроти

Деякі дослідження показують, що гостра їжа може тимчасово підвищити обмін речовин. Тому спробуйте додати в салат трохи червоного перцю.

Не забувайте молочні продукти

Дослідники вважають, що нежирні молочні продукти перешкоджають накопиченню шкідливих жирів.