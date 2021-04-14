Тренировки, диеты, изменение режима дня и привычек – это все эффективный метод борьбы с лишними килограммами. Но большинство женщин не имеют достаточно времени и возможностей перестроить свой график. Поэтому на помощь приходят эти простые трюки, которые способствуют похудению.

Исследования показали, что замена сидячих привычек на минимальную активность, например уборку или прогулку, помогает избавиться от лишних килограммов. Разберемся, как использовать свободное время, чтобы размять мышцы, повысить частоту сердечных сокращений и что есть, чтобы обеспечить максимальное насыщение при минимальном количестве калорий.

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Принимайте витамин D



Принимайте витамин D / Фото Pexels

Научно доказано, что женщины с дефицитом витамина D худеют медленнее. Врачи-диетологи рекомендуют принимать 2000 миллиграммов витамина в течение дня, чтобы не допустить его недостатка.

Пейте кофе

Кофеин увеличивает скорость сжигания калорий. Но не стоит увлекаться этим напитком и дополнениям к нему. Оптимальной дозой для стимуляции метаболизма считается 1 – 2 чашки черного кофе в первой половине дня.

Высыпайтесь

Если вы спите менее 4 часов в течение длительного промежутка времени, будьте готовы к замедлению обмена веществ. Чтобы выровнять баланс и быстрее худеть, следует спать по крайней мере 7 часов.

Займитесь уборкой



Чаще убирайте / Фото Pexels

Организуйте влажную уборку, приготовьте ужин или помойте окна – все эти виды активности сжигают достаточное количество калорий.

Считайте шаги

Вам поможет простой шагомер. Еженедельно старайтесь делать на несколько шагов больше, чем вы прошли раньше.

Ешьте часто

Организм тратит больше энергии, если часто переваривает небольшие порции пищи. Это весомый аргумент, чтобы перестать есть тяжёлую пищу 2 раза на день.

Двигайтесь быстро

Ходите так, будто вы опаздываете на встречу. Это стимулирует метаболизм и сжигание жира.

Смейтесь

Если вы смеетесь от 10 до 15 минут в день, вам удается сжечь 50 калорий. Смотрите любимые комедии, интересуйтесь мемами и чаще звоните друзьям.

Завтракайте



Не пропускайте завтраков / Фото Pexels

Таким образом вы посылаете своему телу сигнал, что не голодные, оно, в свою очередь, запускает фоновый процесс сжигания жира. То есть калории покидают вас, даже когда вы занимаетесь своими делами.

Часто разминайтесь

Проводите последние 5 минут каждого часа (установите специальный таймер), чтоб выйти из-за рабочего стола и размять тело.

Выбирайте правильные продукты

Пища с низким содержанием углеводов и высоким содержанием клетчатки переваривается дольше, чем другие продукты, в результате чего вы дольше чувствуете сытость и с меньшей вероятностью перекусите калорийными, жирными продуктами.

Ешьте фрукты и овощи с кожурой

Организму требуется больше энергии, чтобы расщепить продукты, богатые клетчаткой, например кожуру от яблока, винограда или огурца.

Добавьте в свой рацион лосось

Согласно исследованию, любители лосося могут терять гораздо больше калорий, чем мясоеды. Даже при условии, что они употребляют идентичные порции пищи.

Ерзайте на стуле



Ерзайте​ на стуле во время работы / Фото Pexels

Согласно исследованию клиники Майо, вы можете сжигать 350 калорий в день, просто ерзая на стуле. Можно просто крутиться, постукивать ногами или беспокойно двигаться на сиденье.

Не ешьте перед сном

Это может нарушить сон и спровоцировать пропуск завтрака, что негативно отразится на метаболизме.

Пейте больше воды

Во время обезвоживания обмен веществ замедляется. Наука утверждает, что употребление воды в течение дня приводит к увеличению метаболизма примерно на 30%. Поэтому старайтесь выпить как можно больше.

Остерегайтесь сахара

Он заставляет организм выделять инсулин, который откладывается в виде жира.

Приседайте чаще

Поднимая что-то с пола, держите спину прямо и согнитесь в коленях, а не в пояснице. Это защитит вашу спину и укрепит ноги. Чаще вставайте со стула и приседайте.

Избегайте обеда за рабочим столом



Избегайте обеда за рабочим столом / Фото Pexels

Если нужно, перекусите в отведенном для этого месте, если такого нет – выйдите на улицу. После этого полезно прогуляться и дополнительно пройтись по лестнице.

Готовьте домашний перекус

Чтобы не переедать, заготовьте себе специальный перекус с орехами, сухофруктами или фруктами, энергетическими батончиками, овощами.

Расслабьтесь

Стресс стимулирует выработку кортизола – гормона, превращающего сахар в жир, который откладывается на животе и других проблемных участках.

Меньше смотрите телевизор

Люди, которые в 2 раза сократили время просмотра телевизора добились сжигания лишний 119 калорий в течение дня.

Пейте несколько чашек крепкого зеленого чая или улуна



Пейте чай / Фото Pexels

Согласно исследованию, зеленый чай содержит полифенолы катехина – растительных химических веществ, которые могут повышать метаболизм. В то же время другой вид чая – улун, увеличивает обменную активность на целых 10%.

Добавьте остроты

Некоторые исследования показывают, что острая пища может повысить обмен веществ. Поэтому попробуйте добавить в салат немного красного перца.

Не забывайте о молочных продуктах

Исследователи считают, что нежирные молочные продукты препятствуют накоплению вредных жиров.