Редко, когда после длительного использования клавиатура вашего ноутбука остается чистой – туда попадают разнообразные крошки, руки переносят множество бактерий, иногда вы даже можете забрызгать ее кофе или другими напитками. И это еще даже не упоминая о пыли, которая может проникать даже в крохотные щели. О том, как правильно чистить ноутбук, рассказала эксперт по уборке Мэри Марлоу Леверетт.

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Что делать перед началом работы

Перед тем, как узнать правильный способ очистки клавиатуры, вам следует знать о типичных ошибках, которые часто допускают новички. Учитывайте, что это действительно может испортить технику, так что делать этого не стоит.

Не чистите клавиатуру, когда ноутбук заряжается или включен.

Не распыляйте очищающее средство на клавиатуре. Чрезмерное количество влаги может повредить гаджету.

Не используйте жесткие и абразивные чистящие средства – порошок, отбеливатель или аммиак. Так вы можете случайно стереть символы с клавиш и вам будет гораздо сложнее печатать.

Не отрывайте клавиши от силовой клавиатуры. После этого они могут не стать на место и не будут работать хорошо.

Как часто нужно чистить клавиатуру

Вам могло казаться, что чистка клавиатуры – это сложный и длительный процесс, однако это занимает считанные минуты. Попытайтесь взять себе за привычку еженедельно уделять немного времени для того, чтобы почистить клавиатуру.



Клавиатуру нужно чистить еженедельно / Фото Pexels

Как правильно чистить клавиатуру

Прежде всего, вам нужно выключить ноутбук и отключить его от источника питания. После этого переверните его и хорошо встряхните над мусорной палкой, поворачивая под разными углами – так вы избавитесь от пыли, волос или крошек, что могли застрять между клавишами.

После этого пора переходить к непосредственно чистке. Для этого переверните ноутбук правой стороной вверх и положите его на ровную поверхность. Используйте маленькую щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить пространство между каждой клавишей.

После этого переверните ноутбук вверх дном и снова встряхните над мусорным баком. Осмотрите клавиатуру еще раз и почистите клавиши, на которых осталась грязь.

Также можно использовать ручной пылесос с насадкой-щеткой для обивки – она хорошо подойдет для высасывания мусора из клавиатуры. Медленно перемещайте щетку по клавишам, чтобы выловить весь мусор.

Затем продезинфицируйте клавиатуру, чтобы убрать все бактерии на клавишах. Протрите клавиатуру салфеткой, смоченной спиртом, но убедитесь, что она просто влажная, а не мокрая.

Перед включением ноутбука убедитесь, что клавиатура полностью высохла.