Опіки на шкірі та подразнення не тільки виглядають неестетично, але й неприємні, незалежно від того, чи вони на обличчі чи зоні бікіні. На щастя, позбутися цих побічних ефектів можна: варто тільки змінити техніку гоління.

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Як правильно голитися

Після гоління бритвою ви можете зіштовхнутися з двома найбільш поширеними проблемами: нерівністю шкіри та подразненням. Часто ці два пункти об'єднують в один, хоча вони й дещо відрізняються. Подразнення – це почервоніння та маленькі висипи на шкірі, що виникають після гоління.

Натомість нерівності виникають через вросле волосся – нещодавно зголені волоски, що скрутилися вниз і знову вросли у шкіру. Втім, обидві проблеми спричинені неправильним підходом до гоління.

Найпоширенішими помилками є невикористання спеціального крему чи пінки, гоління проти росту волосся чи використання тупої бритви. Подразнення може виникнути навіть через те, що ви голитеся занадто часто та старанно.

Докторка Люсі Чен поділилася простими порадами, що зроблять ваше гоління безболісним та безпечним процесом.



Гоління тупою бритвою пошкодить шкіру / Фото Pexels

Перед голінням змочіть ділянку тіла теплою водою, щоб пом'якшити верхній шар шкіри, а потім нанесіть мастило: крем чи гель для гоління. Підберіть гостру бритву, адже тупе лезо підвищує шанси отримати подразнення.

Під час гоління слідкуйте за тим, щоб рухатися в напрямку росту волосся, а не проти нього. Використовуйте короткі рухи, які дозволять голитися точно та ефективно, адже довгі рухи забирають багато волосся, що забиває лезо.

Також пам'ятайте про те, що не варто проходитися по одній ділянці довше одного разу. Люди часто голяться повторно, особливо в зоні бікіні, але багаторазове гоління може призвести до серйозного подразнення.

Після кожного проведення бритвою по шкірі промивайте лезо, щоб воно не забилося.

Після гоління промийте шкіру прохолодною водою та протріть її насухо. Не забудьте нанести зволожувальний крем – це допоможе зменшити ймовірність подразнення. І не використовуйте лезо більше, ніж п'ятть – сім разів. Можливо, вам доведеться викинути бритву навіть раніше, якщо вона виглядає тупою чи засміченою.