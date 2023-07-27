Ожоги на коже и раздражение не только выглядят неэстетично, но и неприятны, независимо от того, на лице или зоне бикини. К счастью, избавиться от этих побочных эффектов можно: стоит только сменить технику бритья.

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Как правильно бриться

После бритья бритвой можно столкнуться с двумя наиболее распространенными проблемами: неровностью кожи и раздражением. Часто эти два пункта объединяются в один, хотя они несколько отличаются. Раздражение – это покраснение и маленькие высыпания на коже, что появляются после бритья.

Неровности же возникают из-за вросших волос – недавно сбритых волосков, скрутившихся вниз и вновь вросших в кожу. Впрочем, обе проблемы вызваны неправильным подходом к бритью.

Наиболее распространенными ошибками являются неиспользование специального крема или пенки, бритье против роста волос или использование тупой бритвы. Раздражение может возникнуть даже из-за того, что вы бреетесь слишком часто и тщательно.

Доктор Люси Чен поделилась простыми советами, которые сделают ваше бритье безболезненным и безопасным процессом.



Бритье тупой бритвой повредит кожу / Фото Pexels

Перед бритьем смочите участок тела теплой водой, чтобы смягчить верхний слой кожи, а затем нанесите смазку: крем или гель для бритья. Подберите острую бритву, ведь тупое лезвие повышает шансы получить раздражение.

Во время бритья следите за тем, чтобы двигаться в направлении роста волос, а не против них. Используйте короткие движения, которые позволят бриться точно и эффективно, ведь длинные движения забирают много забивающих лезвие волос.

Также помните о том, что не стоит проходиться по одному участку дольше раза. Люди часто бреются повторно, особенно в зоне бикини, но многократное бритье может привести к серьезному раздражению.

После каждого проведения бритвой по коже промывайте лезвие, чтобы оно не забилось.

После бритья промойте кожу прохладной водой и протрите ее досуха. Не забудьте нанести увлажняющий крем – это поможет снизить вероятность раздражения. И не используйте лезвие больше пяти – семи раз. Возможно, вам придется выкинуть бритву даже раньше, если она выглядит тупой или замусоренной.