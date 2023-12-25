Дієтологиня Оксана Скиталінська вирішила розповісти про кілька важливих кроків, які слід знати всім. Якщо ви прислухаєтеся до них, то можете не переживати про кольки в боці та надутий живіт.

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Звісно, ми знаємо, що треба їсти все в міру, але часом не можемо стриматися через різноманіття страв на столі. Щоб до середини січня у вас було хороше здоров’я дієтологиня навела 4 основні поради, які стануть вашими помічниками в період новорічно-різдвяних свят.

Вживайте клітковину

До клітковини входять всі овочі, крупи, зелень, ягоди, фрукти та бобові. Можете вживати запіканки, рулети, паштети, тушковані, квашені чи свіжі овочі в нарізці. Клітковина – це поглинач всього, що ви додасте до неї (жиру, цукру чи алкоголю).

Не вживайте жир чи цукор разом

Всі смажені ковбаси, холодці, торти й тістечка з маслянистим кремом (трубочки та горішки) поєднані в один прийом їжі миттєво доведуть ваш організм до стану цукрового діабету 2 типу. Поєднання цукру та жиру погіршують та ламають роботу інсулінових рецепторів і організм опиняється в стані інсулінорезистентності,

– зазначила Оксана Скиталінська.

Тому вона радить не смажити, а тушкувати, а замість кремових випічок приготувати штрудель, желе чи домашній зефір.



Не вживайте разом жирні та солодкі страви / Фото Pexels

Пийте багато води

Якщо не любите просту воду, додавайте до неї лимон, журавлину чи м’яту. Як альтернативу – обирайте узвар із сухофруктів, але без цукру. Чим більше ми води будемо пити, тим менше захочемо їсти.

Пийте неміцний алкоголь

Дієтологиня каже, що в ідеалі його взагалі не вживати. Втім, якщо все ж таки захочете трохи випити, то не робіть це на голодний шлунок. Найкраще пити сухе вино, яке допоможе перетравитися й засвоїтися м’ясним стравам. Пам’ятайте про правило: на 1 стакан алкоголю – 1 стакан води.