Диетолог Оксана Скитылинская решила рассказать о нескольких важных шагах, которые нужно знать всем. Если вы прислушиваетесь к ним, то можете не переживать о коликах в боку и вздутом животе.

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Конечно, мы знаем, что нужно есть все в меру, но порой не можем удержаться из-за разнообразия блюд на столе. Чтобы к середине января у вас было хорошее здоровье, диетолог привела 4 основных совета, которые станут вашими помощниками в период новогодне-рождественских праздников.

Употребляйте клетчатку

Клетчатка включает все овощи, крупы, зелень, ягоды, фрукты и бобовые. Вы можете употреблять запеканки, рулеты, паштеты, тушеные, квашеные или свежие овощи в нарезке. Клетчатка – это поглотитель всего, что вы добавите к ней (жира, сахара или алкоголя).

Не употребляйте жир или сахар вместе

Все жареные колбасы, холодцы, торты и пирожные с маслянистым кремом (трубочки и орешки) совмещены в один прием пищи мгновенно доведут ваш организм до состояния сахарного диабета 2 типа. Сочетание сахара и жира ухудшают и ломают работу инсулиновых рецепторов и организм оказывается в состоянии инсулинорезистентности,

– отметила Оксана Скитылинская.

Поэтому она советует не жарить, а тушить, а вместо кремовых выпечок приготовить штрудель, желе или домашний зефир.



Не употребляйте вместе жирные и сладкие блюда / Фото Pexels

Пейте много воды

Если не любите простую воду, добавляйте в нее лимон, клюкву или мяту. В качестве альтернативы – выбирайте компот из сухофруктов, но без сахара. Чем больше мы будем пить воду, тем меньше захотим есть.

Пейте некрепкий алкоголь

Диетолог говорит, что в идеале его вообще не употреблять. Впрочем, если все-таки захотите выпить немного, то не делайте это на голодный желудок. Лучше пить сухое вино, которое поможет перевариться и усвоиться мясным блюдам. Помните о правиле: на 1 стакан алкоголя – 1 стакан воды.