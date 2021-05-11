Якщо людина, яка починає кататися на самокаті регулярно робить зарядку, а в процесі катання вчасно змінює ногу – така активність абсолютно безпечна. Утім, у тих, хто не займається спортом та відштовхується від землі однією і тією ж ногою, катання на самокаті може спричинити дисбаланс у роботі м'язів.

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Одні м'язи від постійного навантаження перевантажуються, інші – втрачають тонус, оскільки не задіяні в русі. Щоб компенсувати цю асиметрію, в процес "підключаються" сусідні м'язи, які, через виконання невідповідних функцій, можуть спазмуватися.

Чи може катання на самокаті призвести до викривлення хребта



Чим небезпечне катання на самокатах / Фото Unsplash

Ні, але може спровокувати порушення постави. Перенапруження впливає на м'язи й зв'язки, але структурних змін в хребті не буде – тільки функціональні. Це означає, що виглядати спина буде криво, і це буде порушувати рух, але структура хребта при цьому не постраждає, як би це відбулося при сколіозі.

Що робити, якщо я постійно відштовхуюся лише однією ногою

Почніть змінювати ногу під час катання та розподіляйте навантаження рівномірно.

Важливо, чи ви отримуєте фізичне навантаження, крім катання на самокаті. Якщо ви регулярно робите зарядку, займаєтеся фітнесом і катаєтеся на самокаті 40 хвилин у вихідні – ногу можна й не міняти. Якщо ж самокат – ваш єдиний регулярний вид активності, непідготовлені м'язи не витримають навантаження і у вас проявляються болі та порушення постави.

Якщо біль в м'язах вже виникла, це можна виправити лікувальною фізкультурою, розтяжкою, масажем. Для початку потрібно звернутися до ортопеда, він підкаже, які саме вправи потрібно виконувати, щоб розв'язати проблему.

Самокат та сколіоз



Кому небезпечно кататися на самокатах / Фото Unsplash

Дітям з діагностованим сколіозом не рекомендується кататися на самокаті, особливо якщо викривлення вже не коригується. Асиметричне навантаження може ускладнити ситуацію. Якщо ж дитина займається лікувальною фізкультурою для корекції сколіозу і виконує інші рекомендації ортопеда, катання на самокаті допустимо, проте важливо постійно змінювати ногу, якою дитина відштовхується від землі.

Як знизити ризики травм і порушень постави

Розминка суглобів і зміцнення м'язів допоможуть уникнути розвитку асиметрії при неправильному катанні на самокаті.

Для профілактики допоможе зарядка – її рекомендується робити з другого місяця життя. Приблизно з трьох років дитина може робити зарядку самостійно – по 15 хвилин кожен день. Дорослим рекомендується зарядка 40 – 60 хвилин в день, якщо немає протипоказань.

Зранку дітям, і дорослим необхідно робити суглобову гімнастику протягом 3 – 5 хвилин. Вона не просто допомагає прокинутися, а допомагає суглобам залишатися в тонусі. Якщо суглоби не рухаються, відбувається поступова зміна структури суглобової капсули, частина прилеглих до суглобів м'язів від бездіяльності може скоротитися, капсула стає менш еластичною, як наслідок – суглоб передчасно зношується.