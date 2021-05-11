Если человек, который начинает кататься на самокате регулярно делает зарядку, а в процессе катания вовремя меняет ногу – такая активность абсолютно безопасна. Однако у тех, кто не занимается спортом и отталкивается от земли одной и той же ногой, катание на самокате может вызвать дисбаланс в работе мышц.

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Одни мышцы от постоянной нагрузки перегружаются, другие – теряют тонус, поскольку не задействованы в движении. Чтобы компенсировать эту асимметрию, в процесс "подключаются" соседние мышцы, которые, из-за выполнения неподходящих функций, начинают спазмироваться.

Может ли катания на самокате привести к искривлению позвоночника



Чем опасно катание на самокатах / Фото Unsplash

Нет, но может спровоцировать нарушение осанки. Перенапряжение влияет на мышцы и связки, но структурных изменений в позвоночнике не будет – только функциональные. Это означает, что выглядеть спина будет криво, и это будет нарушать движение, но структура позвоночника при этом не пострадает, как бы это произошло при сколиозе.

Что делать, если я постоянно отталкиваюсь только одной ногой

Начните менять ногу во время катания и распределяйте нагрузку равномерно.

Важно, получаете ли вы дополнительную физическую нагрузку, кроме катания на самокате. Если вы регулярно делаете зарядку, занимаетесь фитнесом и катаетесь на самокате 40 минут в выходные – ногу можно и не менять. Если же самокат – ваш единственный регулярный вид активности, неподготовленные мышцы не выдержат нагрузки и у вас проявляться боли и нарушения осанки.

Если боль в мышцах уже возникла, это можно исправить лечебной физкультурой, растяжкой, массажем. Для начала нужно обратиться к ортопеду, он подскажет, какие именно упражнения нужно выполнять, чтобы решить проблему.

Самокат и сколиоз



Кому опасно кататься на самокатах / Фото Unsplash​

Детям с диагностированным сколиозом не рекомендуется кататься на самокате, особенно если искривление уже не корректируется. Асимметричная нагрузка может ухудшить ситуацию. Если же ребенок занимается лечебной физкультурой для коррекции сколиоза и выполняет другие рекомендации ортопеда, катание на самокате допустимо, однако важно постоянно менять ногу, которой ребенок отталкивается от земли.

Как снизить риск травм и нарушений осанки

Разминка суставов и укрепление мышц помогут избежать развития асимметрии при неправильном катании на самокате.

Для профилактики поможет зарядка – ее рекомендуется делать со второго месяца жизни. Примерно с трех лет ребенок может делать зарядку самостоятельно – по 15 минут каждый день. Взрослым рекомендуется зарядка 40 – 60 минут в день, если нет противопоказаний.

Утром детям, и взрослым необходимо делать суставную гимнастику в течение 3 – 5 минут. Она не просто помогает проснуться, а помогает суставам оставаться в тонусе. Если суставы не двигаются, происходит постепенное изменение структуры суставной капсулы, часть прилегающих к суставам мышц от бездействия может сократиться, капсула становится менее эластичной, как следствие – сустав преждевременно изнашивается.