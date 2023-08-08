Духи, несмотря на их невероятный запах, часто имеют тенденцию развеиваться еще до середины дня. Если вы сталкивались с этой проблемой, хорошая новость: это легко исправить.

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Как правильно пользоваться духами

Первое правило, которое вы должны запомнить: наносите духи непосредственно на кожу. Если вы будете пшикать духи на одежду, они не будут пахнуть так долго и интенсивно.

Духи созданы для взаимодействия с химическими веществами вашего тела и его теплом,

– поделился парфюмер Икшель Ли.

Также то, как долго запах продержится на коже, зависит от ее состояния. Если она слишком сухая, аромат выветрится быстрее, так что перед нанесением попробуйте увлажнить ее с помощью крема. Именно из-за этого эффекта летом духи пахнут гораздо сильнее.



Кожу перед нанесением духов нужно увлажнить / Фото Pexels

Не пытайтесь использовать способ "тумана", когда вы разбрызгиваете духи в воздух и ожидаете, что они осядут на вашей коже. Таким образом вещество попадает на пол, стены и мебель и может оставить на них пятна.

Избегайте разбрызгивать парфюм и на волосы, особенно если у него спиртовая основа – это может высушить волосы и испортить их. В нанесении аромата сосредоточьтесь на точках пульса – это самые теплые части вашего тела, и это тепло поможет излучать аромат.

Попытайтесь пшикнуть средством на шею и запястье. Кроме того, вы можете попробовать использовать духи на коленях и локтевых складках, за ухом и на животе.

Но самое распространенное заблуждение, которое допускает немало людей – это трение запястий друг о друга после нанесения аромата.

Мы советуем никогда этого не делать. Вместо этого дайте аромату высохнуть естественным путём. Так вы не раздавите верхние ноты, а наоборот, вы позволите слоям аромата должным образом сыграть свою роль,

– объяснил парфюмер Жерар Камме.

И, наконец, последний совет – не переусердствуйте. С настоящим парфюмом вам будет достаточно всего двух капель, а лишнее наслоение запахов может только испортить дело.