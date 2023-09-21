Якщо ви відчуваєте, що ваша мікрохвильова пічка має неприємний запах, саме час її почистити, адже інакше ви можете зіштовхнутися не тільки з появою шкідників на кухні, але й з тим, що ваша їжа зіпсується.

Цікаво Купуйте ці 6 продуктів кожного тижня: ваш холодильник ніколи не буде пустим

Як часто потрібно мити мікрохвильову піч

Ви могли не підозрювати про це, та коли ваша мікрохвильова піч чиста, вона справді працює краще та є більш безпечною.

Накопичення від розливів і бризок може призвести до зниження ефективності або потенційно анулювати вашу гарантію,

– поділилася експертка з господарства Ноелл Джетт.

Намагайтеся ретельно мити свою мікрохвильовку хоча би раз на місяць. Та протирати її зовнішню сторону потрібно щоразу, коли ви витираєте свої столи.



Мікрохвильовку потрібно чистити раз на місяць / Фото Pexels

"Зазвичай термін служби мікрохвильових печей становить від 5 до 10 років залежно від якості догляду. Регулярне очищення допомагає вашій мікрохвильовці залишатися в найкращому робочому стані", — розповіла Віра Петерсон, експертка із прибирання та президентка компанії Molly Maid.

Як правильно почистити мікрохвильовку

Певно, ви не захочете використовувати токсичні хімічні мийні засоби у місці, в яке ви регулярно кладете свою їжу, тому краще скористатися альтернативним способом, а саме оцтом.

Спершу візьміть розпилювач та поєднайте у ньому білий оцет та звичайну воду і нанесіть цю суміш на застарілі плями та скупчення жиру у вашій мікрохвильовій печі. Потім наповніть миску сумішшю двох склянок води та кількох ложок оцту. Якщо у вас його немає, можете замінити його свіжовичавленим лимонним соком.

Цю суміш у мисці помістіть у мікрохвильовку та нагрівайте протягом трьох хвилин. Не відкривайте дверцята та дайте суміші вистигнути – пара допоможе розщепити застарілі плями.

Цією ж сумішшю згодом за допомогою ганчірки протріть мікрохвильову піч зсередини.