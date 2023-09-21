Если вы чувствуете, что ваша микроволновка имеет неприятный запах, самое время ее почистить, ведь иначе вы можете столкнуться не только с появлением вредителей на кухне, но и с тем, что ваша еда испортится.

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Как часто нужно мыть микроволновку

Вы могли не подозревать об этом, и когда ваша микроволновка чистая, она действительно работает лучше и более безопасно.

Накопление от разливов и брызг может привести к снижению эффективности или потенциально аннулировать вашу гарантию,

– поделилась экспертка по хозяйству Ноэлл Джетт.

Старайтесь тщательно мыть свою микроволновку хотя бы раз в месяц. Но протирать ее внешнюю сторону нужно всякий раз, когда вы вытираете свои столы.



Микроволновку нужно чистить раз в месяц / Фото Pexels

"Обычно срок службы микроволновок составляет от 5 до 10 лет в зависимости от качества ухода. Регулярная очистка помогает вашей микроволновке оставаться в лучшем рабочем состоянии", –рассказала Вера Петерсон, эксперт по уборке и президентка компании. Molly Maid.

Как правильно почистить микроволновку

Видимо, вы не захотите использовать токсичные химические моющие средства в месте, в которое вы регулярно кладете свою пищу, поэтому лучше воспользоваться альтернативным способом, а именно уксусом.

Сначала возьмите распылитель и соедините белый уксус и обычную воду и нанесите эту смесь на устаревшие пятна и скопления жира в вашей микроволновой печи. Затем наполните миску смесью двух стаканов воды и нескольких уксусных ложек. Если у вас его нет, можете заменить его свежевыжатым лимонным соком.

Эту смесь в миске поместите в микроволновку и нагревайте в течение трех минут. Не открывайте дверцу и дайте смеси остыть – пара поможет расщепить устаревшие пятна.

Этой же смесью впоследствии с помощью тряпки протрите микроволновку изнутри.