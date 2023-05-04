Міністерство охорони здоров'я України вирішило нагадати про усю користь від миття рук. Розповідаємо про це та підкріплюємо цифрами.

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Чому треба мити руки

Американський Центр контролю та профілактики захворювань наголошує, що вироблення відповідної звички врятує від низки неприємностей: на 58% зменшить діарейні захворювання у людей з ослабленою імунною системою, на 16 – 21% знизить ризик появи респіраторних хвороб, убезпечить близько половини дітей від захворювань шлунково-кишкового тракту та зменшить кількість хворих на діарею людей.

МОЗ нагадує про важливість регулярності цієї процедури. Мийте руки з милом у таких випадках:

перед приготуванням і вживанням їжі;

після відвідування туалету;

після кашлю, чхання;

після зміни підгузків або гігієни дитини, яка скористалася туалетом;

після контакту з тваринами або смаколиками для них;

до і після оброблення порізів або ран;

після відвідування громадських місць;

після дотику до забруднених поверхонь або предметів (гроші, дверні ручки тощо);

коли видно, що руки забруднені.



Не забувайте про миття рук / Фото Pexels

Як правильно мити руки

Все дуже просто, хоч дещо ви могли пропустити чи робити неправильно. Змочуємо руки водою, закриваємо кран, намилюємо та миємо мінімум 20 секунд.

Далі промиваємо руки та витираємо чистим рушником. Найкраще, щоб це був паперовий аналог. Тканинний рушник – не найкраща ідея, адже ним часто користуються кілька людей. При неправильному митті вони можуть залишати там свої бактерії, які ви легко підхопите.

Інколи миття рук з милом і водою можна замінити антисептиком, але важливо, щоб вміст спирту у ньому був не менше ніж 60%. Це посприяє знищенню більшості бактерій та вірусів.