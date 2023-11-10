Певно, вам вже доводилося чути про те, що варто додавати до свого раціону не білі батони, а темний цілозерновий хліб, бажано ще й з висівками. Та Тетяна Лакуста переконана, що зараз обрати корисний хліб в магазині суто по його вигляду майже неможливо, адже виробники часто підфарбовують його барвниками, додають цукровий сироп і так далі.

Цікаво Волоський горіх – найкращий перекус: названо головні причини користі

Як правильно обирати хліб

Перше, що ви маєте зробити, коли підходите до полиць із хлібом і починаєте його обирати, так це звернути увагу на етикетку зі складом. На першому місці там стоятиме помол борошна, і це – дуже важливий показник загальної корисності того чи іншого хліба.

Найбільш поживними варіантами є обойне та обдиране зерно – це грубий помел, де борошно не очищують від оболонки зернятка. Саме з такого хліба ви отримаєте найбільше вітамінів та мінералів. Хліб ж з борошна другого, першого і вищого помелу містить багато крохмалю, менше клітковини та інших поживних речовин, тож спробуйте відмовитися від нього і замінити на більш корисний варіант.

Не забудьте звернути увагу і на додані цукри. Для того, щоб покращити смак, виробники часто додають до хліба глюкозо-фруктозні сиропи, солод, квасне сусло та навіть яблучне пюре. Для того, щоб перевірити, скільки цукру є у хлібі, вам потрібно подивитися на склад білків, жирів та вуглеводів.



В хлібі має бути якомога менше доданого цукру / Фото Pexels

Найкращі види хліба зазвичай також ті, що містять якомога менше складників.

Зверніть увагу, що користь, яку ви отримаєте від хліба, також залежить і від того, з чим ви будете його вживати згодом. Головне – додати якісні складові на свої бутерброди.

Тетяна Лакуста пропонує такі комбінації для поживних бутербродів:

оселедець, хліб, маринована цибуля;

хумус, смажені з цибулею гриби, шпинат, хліб;

крем-сир, тунець, рукола, хліб;

крем-сир, помідори, шпинат, сардини, хліб;

печінковий паштет, абрикосовий джем, хліб.

Тож не забувайте під час вибору хліба дивитися не тільки на його зовнішній вигляд, але й на склад.