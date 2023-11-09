Якщо ви хочете підтримувати своє здоров'я, вам потрібно слідкувати за багатьма факторами: своїм харчуванням, кількістю фізичної активності, рівнем стресу та навіть вашим соціальним життям. Докторка медичних наук Пунам Десаї розповіла, як саме потрібно приймати душ, щоб зберегти своє здоров'я.

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Як правильно приймати душ

Ви, можливо, думаєте, що гаряча ванна чи душ – це найкраще, що ви можете зробити для вашого організму. Та насправді вам варто подумати над тим, щоб додати до своєї рутини холодний душ.

Виявляється, холодна вода може стимулювати вироблення колагену, що надзвичайно корисно для стану шкіри, адже може зменшити кількість зморшок, покращити ментальне благополуччя, зменшити запалення та покращити сон. Та окрім цих переваг для здоров'я існує ще й чимало інших.



Холодний душ може принести чимало переваг для здоров'я / Фото Pexels

Та якщо ви вирішили спробувати додати до свого розпорядку дня холодний душ, переконайтеся, що ви не стоїте під ним надто довго, адже так ви можете захворіти, і переваги для здоров'я перетворяться на недоліки. Лікарка рекомендує позподілити приблизно 11 хвилин холодного душу на цілий тиждень.

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Звісно, найбільша перевага холодного душу полягає у його впливі на вироблення колагену. Та ставитися до впровадження холодної ванни у ваше життя потрібно обережно, і найкраще буде спершу проконсультуватися з лікарем щодо того, як це вплине саме на ваш організм.