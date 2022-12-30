Біль у спині та шиї може мати різну природу та турбувати через різні причини: стрес, неправильна постава, малорухомий спосіб життя, травми в результаті спортивних, автомобільних або інших аварій чи хронічні захворювання. Проте головним ворогом для вашої здорової чи хворої шиї може стати неправильна поза сну та погано підібрана подушка.

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Які пози та подушки обирати для сну

Сон на спині – найбільш здоровий

Чимало експертів зі сну закликають віддати перевагу саме цьому положенню, адже воно допомагає підтримувати природний вигин хребта. Для сну на спині найкраще обирати низькі подушки, які дозволяють розмістити голову так, щоб очі прямо дивились у стелю.

Якщо подушка надто пухка або велика, і ви нахиляєте голову вперед, то це спричинить деякі проблеми. Встаньте біля стіни і покладіть подушку за голову. Ви все ще дивитесь прямо? Ви не хочете дивитися в стелю або вниз, а тримаєте погляд перпендикулярно до стіни? Впевнений, ця подушка не викличе болю в шиї,

– зазначає фахівець зі сну доктор Радж Дасгупта.

Дослідження, яке провели у 2017 році показало, що спати варто з опущеними "по швах" руками, не закладаючи їх за голову. Поза із піднятими руками може ускладнити ваші проблеми шиї або ж призвести до болю.

Аби запобігти больовим відчуттям можете також тримати трохи підняті коліна, зафіксувавши їх подушкою або твердою підкладкою. Це покращує кровотік та захистить від болю у спині.



Сон на спині найбільш здоровий / Фото Pexels

Сон на боці

Ця поза також вважається безпечною, якщо правильно обрати подушку, яка не буде травмувати шийний відділ та хребет. Тут для правильного вибору варто покладатись на раніше проведе дослідження. Вчені вияснили, що пухкі подушки погіршували якість сну та змушували людей прокидатись значно частіше. Ті ж, хто обирав тверді та низькі, мали якісніший сон.

Подушка повинна слугувати наповненням між головою та матрацом для того, щоб спина, голова, стегна та коліна були на одній площині та створювали пряму.

Походження болю у спині може бути різним та потребувати особливого підходу. Як можливо позбутись страждань через захворювання опорно-рухового апарату, детально розповідаємо тут.

Сон на животі



Уникайте сну на животі / Фото Pexels

Ця поза з усіх вважається найгіршою. Вона змушує постійно тримати шию у напрузі через надмірний вигин, що призводить до болю. Саме тому експерти закликають відмовлятись від цієї пози на користь сну на боці чи спині. Для того, щоб вночі не повернутись, можна зробити собі бортики з підручних матеріалів, які будуть це унеможливлювати.